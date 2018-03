EANS-Adhoc: PNE WIND AG beendet Aktienrückkaufprogramm

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Aktienrückkauf/Unternehmen

22.03.2013

Cuxhaven, 22. März 2013 - Die PNE WIND AG hat das im Dezember 2012 beschlossene Aktienrückkaufprogramm beendet. Insgesamt wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms bis heute 4.126.700 Aktien der PNE WIND AG zu einem durchschnittlichen Aktienpreis von 2,60 Euro zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von rund 9 Prozent am derzeitigen Grundkapital der Gesellschaft. Damit hat der Vorstand der Gesellschaft die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. Mai 2009 erteilte Ermächtigung, eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 4.126.700 Stück zu erwerben, vollumfänglich ausgenutzt.

Die zurück erworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Dazu gehören insbesondere auch die Veräußerung der Aktien gegen Barzahlung in der Nähe des Börsenpreises (z.B. im Wege der Umplatzierung an ausgewählte Investoren) sowie die Verwendung der Aktien als Akquisitionswährung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen.

Die im Rahmen des Rückkaufes erfolgten Transaktionen sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.pnewind.com) im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: PNE WIND AG Peter-Henlein-Str. 2-4 D-27472 Cuxhaven Telefon: +49(0)4721 718 06 FAX: +49(0)4721 718 373 WWW: http://www.pnewind.com Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7 DE000A0Z1MR2 DE000A1EMCW3 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 53

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: rainer.heinsohn @ pnewind.com

Investor Relations

Scott McCollister

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 54

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: scott.mccollister @ pnewind.com

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Fischer

Tel: +49(0)611 - 205855-64

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-mail: fischer @ cometis.de