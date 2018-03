AKNÖ-Guth: Niederösterreichische ArbeitnehmerInnen sind unzufrieden mit ihrem Einkommen

Arbeitsklima-Index 2012: Geringe Zufriedenheit mit dem Führungsstil der Vorgesetzten in Großbetrieben

Wien (OTS/AKNÖ) - Mit ihrem Einkommen sind die niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen weiterhin unzufrieden. Die Zufriedenheit mit dem Führungsstil von Vorgesetzten ist in großen Unternehmen deutlich geringer als in kleinen. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitsklima-Index für 2012 der AKNÖ, der heute auf einer Pressekonferenz präsentiert wurde.

Wie schon in den letzten Jahren sind die NiederösterreicherInnen mit ihrem Einkommen wenig zufrieden. "Mit der Einkommenszufriedenheit treten wir seit Jahren am Stand. Ein Wert von 55 von 100 möglichen Punkten ist eindeutig zu niedrig", sagte AKNÖ-Direktor Helmut Guth. Da die Medianeinkommen seit 2001 netto nur um 0,7 Prozent gestiegen sind, ist dieser schlechte Wert nicht verwunderlich.

Zufriedenheit mit Führungsstil sinkt mit Unternehmensgröße

Die niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen schätzen die Zufriedenheit mit dem Führungsstil sehr unterschiedlich ein. "Während in Kleinstbetrieben die Zufriedenheit hoch ist, liegt sie in Betrieben mit 500 oder mehr Beschäftigten deutlich niedriger", sagte AKNÖ-Direktor Helmut Guth. Vor allem große Unternehmen sind also gefordert, durch Sensibilisierung und Qualifikation ihrer Führungskräfte das Arbeitsklima zu verbessern.

Der Gesamtindex bleibt unverändert

"Mit 72 von 100 Punkten ist die Zufriedenheit der niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen insgesamt so hoch wie im Vorjahr", sagte IFES-Projektleiter Georg Michenthaler. Bei den Teilindizes Gesellschaft, Arbeit, Betrieb und Erwartungen gab es kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Den Arbeitsklima-Index 2012 können Sie unter http://noe.arbeiterkammer.at downloaden.

