Georg Markus erhält das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse

Kulturministerin Claudia Schmied zeichnet den Schriftsteller und Journalisten Georg Markus aus

Wien (OTS/BMUKK) - "Ihre Bücher sind mehr als "historische Seitenblicke", sie lassen uns hinter den vermeintlichen Glanz der guten alten Zeit schauen." Mit diesen Worten eröffnete Kulturministerin Claudia Schmied heute den Festakt zur Überreichung des Österreichische Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Georg Markus. In seinen Büchern wie auch in der wöchentlichen Kolumne "Geschichten mit Geschichte" verbindet Markus historisches Fachwissen mit feinem Humor zu kurzweiligen Texten. "Georg Markus sucht nicht nur nach dem Amüsanten", so Schmied weiter. " Er findet stets auch die richtigen Worte für das Unangenehme, das Verdrängte. Das, worüber wir nicht gerne sprechen."

Hugo Portisch, selbst ein ausgewiesener Profi in der publikumswirksamen Vermittlung geschichtlicher Zusammenhänge, hielt die Laudatio für Georg Markus. In amüsantem Schnelldurchlauf ließ Portisch den Lebensweg seines Berufskollegen Revue passieren. "Georg Markus erkundet für uns die österreichische Geschichte und Gegenwart", sagte Portisch. "Jeder der ihn liest, kann dabei viel lernen."

In seiner Dankesrede revanchierte sich Georg Markus, indem er Hugo Portisch als berufliches Vorbild und prägende Figur beschrieb. Zuletzt dankte er seinem Chefredakteur, seiner Verlegerin und seiner Familie. Denn, so der frischgebacken Träger des Ehrenkreuzes bescheiden: "Ich bin mit viel Glück zu diesem Beruf gekommen. Alleine kann man nichts vollbringen."

Zur Person:

Georg Markus wurde 1951 in Wien geboren. Im Alter von 20 Jahren begann er seine berufliche Karriere als Redaktionsaspirant bei der Tageszeitung "Kurier". Später schrieb er für "Hörzu" und die "Kronen Zeitung". Parallel dazu machte sich Georg Markus einen Namen als Schriftsteller. Er hat mehr als zwei Dutzend Sachbücher veröffentlicht. Besonders bekannt ist er für seine Biografien historischer Persönlichkeiten. Im Jahr 2003 kehrte Markus zurück zum Kurier und schreibt seither die wöchentliche Kolumne "Geschichten mit Geschichte".

