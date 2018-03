ÖH-Uni Wien ermahnt die Fakultätsvertretung Jus

Aktionsgemeinschaft vermischt Fraktionspolitik mit Studierendenvertretung - ÖH ermahnt die AG-Funktionäre

Wien (OTS) - Die FV Jus lädt in ihrem Forum zu Erstsemestrigentutorien der AG Juridicum mit dem FV-Logo. Die Mandatar_innen der FV-Jus sind alle mit AG-Logo versehen, wohingegen Unfraktionierte oft nicht einmal ein Bild haben.

Die FV-Jus droht unter dem Namen "ÖH" mit der Sperrung AG-kritischer Benutzer_innen in ihrem Forum und verweist dabei auf die "ÖH-Satzung". Accounts wurden bereits gelöscht, so auch die Kommentare von Benutzer_innen.

Wir, die Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien, weisen die FV Jus darauf hin, dass über die Verwendung der Bezeichnung "ÖH" ausschließlich die Hochschüler_innenschaft entscheidungsbefugt ist, nicht eine einzelne Fakultätsvertretungen oder gar eine Fraktion. Zudem ist die widerrechtliche Vermischung der Begriffe und der Tätigkeiten von ÖH und Aktionsgemeinschaft bzw. von FV Jus und Aktionsgemeinschaft sofort zu unterlassen.

Die Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien behält es sich vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese hiemit ausgesprochene Ermahnung der FV Jus unbeachtet bleiben sollte.

