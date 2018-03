"Sauce Bolognese" von Lidl: Kein Pferdefleisch beigemengt

Quantitatives Ergebnis der VIER PFOTEN-Analyse liegt nun vor

Wien (OTS) - Vor kurzem hat eine einfache qualitative Ja/Nein Labor-Analyse im Auftrag von VIER PFOTEN Pferdefleisch-DNA-Spuren in der "Combino Sauce Bolognese" der Supermarktkette Lidl Österreich festgestellt. Lidl Österreich hat das Produkt daraufhin vorsorglich sofort vom Markt genommen. Eine weitere, quantitative VIER PFOTEN-Labor-Analyse hat nun ergeben, dass sich der erste Verdacht nicht bestätigt hat und eine Beigabe von Pferdefleisch ausgeschlossen werden kann. Damit untermauert der Test von VIER PFOTEN die bestehenden Testergebnisse der AGES, von anderen europäischen Behörden und Lidl Österreich, dass in dem Produkt kein Pferdfleisch enthalten ist.

"Lidl Österreich hat hier sehr verantwortungsvoll reagiert. Im Sinne des Konsumentenschutzes wurde nach dem Aufkommen des Verdachts die 'Sauce Bolognese' sofort aus den Regalen genommen", lobt VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Nikola Furtenbach und ergänzt:

"Glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass sich unsere Annahmen nicht bestätigt haben und in diesem Fall von einer Konsumententäuschung keine Rede sein kann."

Die Auswertung von quantitativen Proben ist aufwändiger und dauert länger, daher wurde das Ergebnis erst vor kurzem bekannt. Erst mit dieser quantitativen Untersuchung kann eine genaue Menge an Pferdefleisch festgestellt und in der Folge eine abgesicherte Aussage über die Probe getätigt werden. Denn der reine Nachweis von Pferde-DNA in einem Lebensmittel bedeutet noch nicht, dass in betrügerischer Absicht Pferdefleisch beigemischt wurde. Es kann sich dabei um Spurennachweise von Pferdefleisch handeln, die allein auf die Nutzung gemeinsamer Schlachthäuser oder Logistikwege zurückzuführen sind.

Aus Sicht von VIER PFOTEN kann die Ware nach diesem endgültigen Ergebnis jetzt wieder in Verkauf gebracht werden, da sie einwandfrei ist.

