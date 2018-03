ICE AGE LIVE! - EIN MAMMUTIGES ABENTEUER

8. bis 19. Januar 2014 in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Die beliebten Helden aus den Ice Age-Filmen kommen live und zum Greifen nah nach Wien!

Das wird das coolste Erlebnis, seitdem es wieder Mammuts gibt:

Sid, Manni, Diego und natürlich Scrat als lebende Figuren bei ICE AGE LIVE! Durch die erfolgreichen Kino-Blockbuster-Filme wurden sie berühmt und sind jetzt zum ersten Mal live zu sehen. Die brandneue Familienshow ist voller Spaß und Spannung und erzählt mit dem lustigen Ice Age-Humor eine ganz neue Geschichte der vier Helden und ihrer Freunde.

Die Show überrascht mit Dialogwitz in deutscher Sprache und einer einzigartigen Mischung aus Original-Film, spektakulärer Akrobatik, Eiskunstlauf, Flugszenen und Tanz.

Jetzt heißt es mit Familie und Freunden live dabei sein, wenn die erste ICE AGE LIVE!-Tour - auf ihrem Weg durch weltweit mehr als 30 Länder - in Wien gastiert!

Osternest-Aktion: Die ICE AGE LIVE!-Überraschung

Beim Kauf von drei Ice Age Live!-Karten gibt es ein Scrat-Stofftier fürs Osternest dazu - nur an den Kassen der Wiener Stadthalle.

Tierisch charmant ist er: Superstar Sid freut sich schon auf Wien

"Die ganze Herde wird da sein. Manni, Diego, Scrat und die beiden verrückten Opossum-Brüder Crash & Eddie - alle üben schon ganz, ganz fleißig", bestätigt Sid. "Der fiese Riesen-Vogel Shadow, den kennt das Publikum aus den Filmen noch nicht, kommt auch. Aber mit dem spreche ich sowieso nicht, da hab ich Angst", flüstert das beliebte Faultier hinter vorgehaltener Hand. Sid hat übrigens die prominente Stimme von Komiker Otto Waalkes.

Figurendesigner Michael Curry

Twentieth Century Fox und Stage Entertainment Touring Productions konnten für ICE AGE LIVE! die Größten der Live-Entertainment-Branche gewinnen. Michael Curry, einer der weltweit führenden Figurendesigner, hat die liebenswerten Helden zum Leben erweckt. Walt Disney Company, Cirque du Soleil, die Universal Studios und die Metropolitan Opera sind nur einige der namhaften Unternehmen, für die Curry in den letzten 25 Jahren kreativ war. Der Schöpfer von Scrat und allen anderen Charakteren zu seiner Arbeit für ICE AGE LIVE!: "Es hat riesigen, ja, Mammut-großen Spaß gemacht, die Filmfiguren zum Leben zu erwecken. Ich habe eine richtige Freundschaft zu ihnen entwickelt, schließlich bin ich jeden Tag mit ihnen zusammen. Scrat und ich sind jetzt beste Freunde geworden. Nur seine Nuss ist ihm wichtiger", schmunzelt Curry.

Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, über die neue Show der Produzenten von Holiday on Ice: "Eis-Shows haben in der Wiener Stadthalle eine große Tradition, seit 55 Jahren finden sie jährlich statt. Mit ICE AGE LIVE! zeigen wir diesmal eine Familienshow auf höchstem Niveau, die mit den liebenswerten Charakteren Groß und Klein in ihren Bann ziehen wird."

ICE AGE LIVE! wird 5 Jahre auf Tour sein und in 30 Ländern auf fünf Kontinenten gastieren. Mit dabei: ein Ensemble der weltbesten Artisten und alle Charaktere in Lebensgröße - die Mammuts Manny und Ellie sind 3,60 m hoch und 2,50 m breit, bei einer Länge von 4,20 m -auf einer Bühne aus Eis mit fantastischen Szenenbildern.

Foto- und Pressedownload, alle Termine und detaillierte Preise im Mediaroom unter

http://www.stadthalle.com/mediaroom-event/6946

Jetzt die besten Karten sichern!

Karten für ICE AGE LIVE! gibt es von Euro 25,- bis Euro 59,-, Kinder bis 15 Jahre Euro 12,50 bis Euro 29,50,

an den Kassen der Wiener Stadthalle, 01/98 100-200, www.stadthalle.com, 01/79 999 79. Sowie bei www.wien-ticket.at und www.oeticket.com.

Die Premiere am 8. Januar ist normal im Verkauf - hier können alle mitfeiern und live dabei sein, wenn mehr als 40 der weltbesten Artisten, ein gutmütiges Faultier, eine Mammut-Familie, ein eifriges Säbelzahneichhörnchen, ein treuer Tiger, lustige Opossums und viele mehr in der Wiener Stadthalle ihr einziges Österreich-Gastspiel starten!

Rückfragen & Kontakt:

Martina Amon

Corporate Communications | Presse

Wiener Stadthalle - Betriebs-

und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H.

Tel: +43 (1) 981 00-355

M: +43 (0)664 401 75 04

m.amon @ stadthalle.com

http://www.stadthalle.com