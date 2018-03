Sozialer Wohnbau: Zu wichtig, um als Wahlkampfthema missbraucht zu werden

GDI fordert Umsetzung noch vor den kommenden Nationalratswahlen

Wien (OTS) - Im Strategiepapier "Wohnen 2020" hat die überparteiliche Nachhaltigkeitsinitiative "Umwelt+Bauen" Maßnahmen und Ziele formuliert, die der Politik eine sofortige Umsetzung ermöglichen. Über 30 anerkannte Experten haben die wichtigsten Schlüsselfaktoren dazu ausgearbeitet. Drei Vorschläge können sofort realisiert werden -wenn das derzeitige Wahlkampfgetöse einer nachhaltig orientierten Gestaltung weicht, wird dies von den Wählern mit Sicherheit honoriert.

"Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das für alle Schichten leistbar bleiben muss", betont Franz Roland Jany, Geschäftsführer der Gemeinschaft Dämmstoff Industrie und Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative "Umwelt+Bauen". "Es ist Aufgabe der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen so zu entwickeln, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen und diese zweckgerichtet eingesetzt werden, um so der Verteuerung des Wohnens gegen zu steuern. Diese Forderungen wurden von Gewerkschaft Bau-Holz Chef Josef Muchitsch bereits eindeutig formuliert und werden seitens der GDI voll und ganz unterstützt."

1. Bedarfsorientierte und zweckgewidmete Wohnbauförderung

"Eine bedarfsorientierte und zweckgewidmete Wohnbauförderung ist der Schlüssel zur Schaffung ausreichenden und leistbaren Wohnens durch die gemeinnützigen Wohnbauträger. Heute fehlen rund 7.000 geförderte Wohnungen und erhöhen so den Druck auf den Wohnungsmarkt", warnt Jany vor einer weiteren Verknappung des leistbaren Wohnbaus. "Der geförderte Wohnbau ist aber nicht nur Garant für leistbare Mieten sowie Betriebs- und Energiekosten", so Jany weiter. Die vielfachen Effekte des nachhaltig geförderten Wohnbaus reichen von sozialen Aspekten über ökonomische bis hin zu ökologische Auswirkungen. "Die Forcierung des energieeffizienten Neubaus und die Steigerung der thermischen Sanierung schaffen aber nicht nur leistbaren Wohnraum, sondern kreieren zusätzliche Arbeitsplätze und senken CO2 Emissionen auf dem Weg zum Klimaziel 2020."

2. Budgetneutrale Finanzierung über EIB

"Die notwendigen Finanzmittel könnten über eine Wohnbaufinanzierungsagentur oder die Österreichische Bundesfinanzagentur (OeBFA) budgetneutral von der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Verfügung gestellt werden. Rund eine Milliarde Euro würde die fehlende Lücke im Angebot der Gemeinnützigen schließen", ist Jany überzeugt.

3. Forcierung der thermischen Sanierung

"Die thermische Sanierung ist ein adäquates Mittel, um die Klimaziele 2020 überhaupt zu erreichen", betont Jany nachdrücklich. "Darüber hinaus werden so nicht nur die oben angesprochenen Nachhaltigkeitsziele angekurbelt, über Steuern und Abgaben wird zudem auch das Doppelte der Förder-Gelder in die Staatskasse retourniert. Das bedeutet: Ein Förder-Euro generiert zwei Euros."

"Unser Appell an die Politik lautet daher: Möglichst rasch und konstruktiv die Vorschläge des Strategiepapiers "Wohnen 2020" der überparteilichen Plattform Umwelt+Bauen zu realisieren und so den Wohlstand in Österreich nachhaltig zu mehren", schließt Jany.

Über GDI:

Die GDI ist die produktunabhängige Plattform und Interessensvertretung der österreichischen Dämmstoffindustrie. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in der Steigerung der Energieeffizienz sowie dem Wärme- und Klimaschutz bei Gebäuden.

