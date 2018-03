GÖD-BMHS-LehrerInnen: Unterrichtsgarantie durch BM:UKK abgeschafft?

Unterricht lt. Lehrplan mit Schuljahresbeginn nicht mehr möglich

Wien (OTS) - Kalenderjahr 2005:

War das eine Aufregung, als das BM:UKK die Unterrichtsgarantie ausgerufen hatte und versprach, für eine rechtzeitige Zuteilung der Ressourcen zu sorgen. Bereits Ende Juni, so BM Gehrer damals, müssen die Werteinheiten (=finanzielle Mittel) verbindlich den Direktorinnen und Direktoren bekannt sein, damit ab dem ersten Schultag im neuen Schuljahr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer besteht und mit der schulischen Arbeit sofort gestartet werden kann. Die Anzahl der Werteinheiten bestimmt die Anzahl der Unterrichtsstunden.

Kalenderjahr 2013:

Das Ministerium gibt bekannt, dass sämtliche Werteinheiten erst nach Bekanntgabe der tatsächlichen Schülerinnen- und Schülerzahl im September 2013 zugewiesen werden. Schule beginnt ohne Planungssicherheit für die Schule!

Somit vergeht wertvolle Zeit von der Erfassung bis zum Einlangen der Daten via LSR/SSR im BM:UKK. Danach erfolgt die Zuteilung an die LSR/SSR und danach erst die Vergabe an die Schulstandorte. Und bis dahin gibt es nur ein Provisorium.

Planwirtschaft bestimmt weiterhin die Güte der Pädagogik und die inhaltsleer gestalteten Begriffe "Autonomie" und "Individualisierung" bleiben Schlagworte wie eh und je, meint Jürgen Rainer , Vorsitzender der BMHS-LehrerInnen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Rainer

Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft in der GÖD

Tel.: 0664/4981430