Algen auf dem Vormarsch

ecoduna erhält den ENERGY GLOBE NÖ Award 2013

Bruck a.d. Leitha (OTS) - Hanging gardens als weltweit einzigartige Technologie zur kontinuierlichen industriellen Produktion von Mikroalgen, findet in großem Maße international und auch zunehmend national Beachtung. Für die von ecoduna entwickelte Technologie zur ökologischen Erzeugung von Omega 3 Fettsäuren (und später Biotreibstoff) aus Algen, wurde das Unternehmen aus Bruck/Leitha am 15. März mit dem ENERGY GLOBE NÖ Award 2013 ausgezeichnet. Erfreut übernahm Firmenchef und Erfinder Martin Mohr den Award: "Wir fühlen uns geehrt und in unserer Arbeit bestätigt, diesen sehr renommierten Preis entgegennehmen zu dürfen." Mit dem Gewinn des NÖ Awards ist ecoduna auch für die Endausscheidung zur Vergabe des nationalen ENERGY GLOBE Award nominiert, welcher am 24. April in Linz vergeben wird.

Experten bewerten die industrielle Nutzung von Mikroalgen als Ausgangspunkt einer industriellen Revolution, die komplett neue Wertschöpfungsketten entwickeln wird. ecoduna sieht sich als ein Pionier dieser, von dem amerikanischen Wissenschaftler Jeremy Rifkin beschriebenen, 3. Industriellen Revolution, einem zukünftigen industriellen Produktionssystem, welches "Ökologisch, nachhaltig und umweltfreundlich, biologisch, biologisch abbaubar, kompatibel mit der Natur und sanft" ist. Martin Mohr: "Wir wollen unseren ökologischen Beitrag in dieser Welt leisten, und die breite Nutzung dieser Technologie ist ein wichtiger Baustein hin zur 3. industriellen Revolution."

