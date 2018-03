eTwinning vernetzt Schulen in ganz Europa: Bundesministerin Schmied gratuliert den ausgezeichneten österreichischen Schulen

Wien (OTS) - Im Rahmen des EU-Programms Lebenslanges Lernen wurden bei der eTwinning-Jahreskonferenz von 14. bis 16. März 2013 in Lissabon in zehn Kategorien die besten europäischen eTwinning-Projekte ausgezeichnet. Es wurden dabei auch vier Projekte prämiert, an denen österreichische Schulen beteiligt sind. eTwinning verfolgt das Ziel, mit einfachen Mitteln die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Schulen zu stärken und dabei den Einsatz der modernen Kommunikations- und Informationstechnologien zu fördern. Mindestens zwei Schulen gehen mit eTwinning eine Partnerschaft ein, arbeiten an einem gemeinsamen Projekt und tauschen Ideen und Erfahrungen aus.

Androulla Vassiliou, die EU-Kommissarin für Bildung, Kultur und Jugend sowie Mehrsprachigkeit gratulierte mit einer Videobotschaft. Bildungsministerin Claudia Schmied gratuliert den österreichischen Einrichtungen für das Engagement und die Auszeichnung.

Prämierte Projekte mit österreichischer Beteiligung:

Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art, Kindergarten Launegg (Lannach) sowie Volksschule Oberwart, 1. Platz in der Kategorie "Mevlana Preis für interkulturelles Verständnis". Das Kennenlernen anderer Kulturen sowie die Verbesserung der Englischkenntnisse standen im Mittelpunkt dieses Projekts. Landestypische Märchen wurden von den Kindern vorgestellt, verfilmt und über eTwinning ausgetauscht.

P.A.L.E Play and Learn English, Kindergarten Launegg (Lannach), 1. Platz in der Kategorie "Englisch als Fremdsprache". Das spielerische Kennenlernen der englischen Sprache war das Ziel dieser Partnerschaft. Die eTwinning-Plattform und weitere Online-Tools dienten dabei als Hilfsmittel.

Schoolovision, Volksschule Wildbach (Deutschlandsberg), Spezialpreis der Jury für den außergewöhnlichen Beitrag zu eTwinning in den Jahren 2009-2013. Alle an diesem Projekt beteiligten Schulen lieferten Musikvideos, die dann analog zum Eurovisions-Song-Contest über die eTwinning-Plattform bewertet wurden. Hervorzuheben ist, dass die Schulen an diesem Projekt bereits seit 2009 gemeinsam kooperieren.

BELL - Business Economics Language Learning, Bundeshandelsakademie Linz, 2. Platz in der Kategorie "16-19-jährige Schüler/innen". Dieses Projekt ist ein sehr gutes Beispiel für die Kombination von Comenius-Schulpartnerschaften und eTwinning. Im Mittelpunkt stand das Kennenlernen der Umsetzung des Fair Trade-Prinzips in den teilnehmenden Ländern. Die Schüler/innen entwickelten daran anschließend Konzepte zur noch stärkeren Verbreitung von Fair Trade-Produkten.

Weitere Informationen zu den Projekten und zur Preisverleihung:

http://www.etwinning.net/de/pub/progress/awards/european_prizes/europ

ean_prizes_winners_2013.htm.

