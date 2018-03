VIER PFOTEN Gründer Heli Dungler erhält Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien

Laudator Helmut Pechlaner: "Er hat Themen mutig vorgegeben und umgesetzt"

Wien (OTS) - VIER PFOTEN Gründer und Präsident Heli Dungler erhielt gestern anlässlich der offiziellen Feier zum 25jährigen Bestehen der Tierschutzorganisation von Umweltstadträtin Ulli Sima das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. Davor hatte Helmut Pechlaner in seiner Laudatio das Lebenswerk von Heli Dungler gewürdigt.

Als "kompetente Führungspersönlichkeit mit Charisma" habe Heli Dungler die Themen nicht nur mutig vorgegeben, sondern sich auch mit engagierten Fachleuten zur Umsetzung umgeben, so der ehemalige Direktor des Tiergarten Schönbunn. Die Auszeichnung sei daher "reichlich verdient". Pechlaner verglich Dungler mit dem Gründer der SOS Kinderdörfer, Hermann Gmeiner: "Beide verbindet einerseits der kreative Einsatz zum Schutz hilfsbedürftiger Geschöpfe, andererseits der internationale Erfolg als österreichische Institution."

In seiner Dankesrede zeigte sich Heli Dungler tief gerührt von der Auszeichnung: "Ich nehme sie stellvertretend für meine Mitarbeiter entgehen - und selbstverständlich auch für alle Tiere, denen wir bislang helfen konnten und die künftig noch unserer Hilfe bedürfen", sagte er und dankte allen Unterstützern und Wegbegleitern von VIER PFOTEN.

1988, als sich eine kleine Gruppe Tierschutz-Aktivisten zu VIER PFOTEN zusammenschloss, hätte sich Heli Dungler freilich die Erfolge der kommenden Jahre nicht träumen lassen. Heute ist VIER PFOTEN mit Standorten in zwölf Ländern weltweit vertreten und gilt in Sachen Tierschutz als "Global Player".

Als VIER PFOTEN Meilensteine gelten für Österreich das Verbot von Pelztierfarmen und von Wildtieren in Zirkussen im Rahmen des Bundestierschutzgesetzes 2005, für das die Organisation den Weg bereitet hat. Ein ebenso großer Erfolg war die Abschaffung der Käfighaltung von Hühnern im Jahr 2007, die 2012 in Kraft trat. Seither gilt Österreich zu Recht als Vorreiter in der EU, was die Hühnerhaltung betrifft. Auf internationaler Ebene erreichte VIER PFOTEN unter anderen im Jahr 2000 in Bulgarien ein Gesetz, das die Haltung von Tanzbären, bislang grausame verbreitete Praxis und Tradition im Land, verbietet.

Unter den großen Projekten von VIER PFOTEN sind vor allem das Großkatzenrefugium LIONSROCK in Südafrika zu nennen, das Löwen und Tigern aus schlechter Privathaltung ein neues, artgemäßes Leben bietet, sowie die Bärenparks in Arbesbach (Österreich) und Müritz (Deutschland) und der Tanzbärenpark in Belitsa (Bulgarien). Stolz ist man auch auf das Orang-Utan-Waisen-Projekt der Orangutan Survival Foundation (BOS) in Samboja auf Borneo, das VIER PFOTEN unterstützt.

Bei der Feier im Wiener "Odeon" waren etwa 300 Gäste anwesend, allesamt Wegbegleiter, Unterstützer und Freunde von VIER PFOTEN, unter ihnen Prinzessin Alia von Jordanien, Marilies Flemming, Madeleine Petrovic, Maggie Entenfellner, Toni Hubmann, Dagmar Schratter, Manfred und Nelly Baumann sowie Helene Karmasin. Durch den Abend führte auf gewohnt charmante Weise die bekannte Moderatorin Johanna Setzer.

Heli Dungler ist bereits Träger einer weiteren bedeutenden Auszeichnung: 2008, zum 20jährigen Jubiläum von VIER PFOTEN, erhielt er das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Helmut Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.org

