COMPAREX übernimmt holländische Software- und SAM-Experten Agile Software und InfraControl

Leipzig (ots) - COMPAREX, internationaler Anbieter von IT-Dienstleistungen im Softwarelizenzierungs- und Software-Managementumfeld, hat seine Position am niederländischen Markt durch die Akquisition von Agile Software und InfraControl gestärkt. Die Unternehmen gehören derzeit der niederländischen Solimas Group an und werden zukünftig weiterhin unter ihren bestehenden Namen firmieren. Am Standort Alphen aan den Rijn wird festgehalten.

"Ich freue mich sehr, zwei hervorragende neue Teams in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen! Sie werden unser hoch-qualifiziertes und motiviertes niederländisches Team sehr gut ergänzen", so Hansjörg Egger, CEO COMPAREX Group. "Mit der Akquisition folgen wir unserer Strategie, uns weltweit auf unsere Stärken in der Software-Lizenzierung zu konzentrieren und dabei durch unsere Tochtergesellschaften in den verschiedenen Märkten Support vor Ort leisten zu können. So sind wir in den Niederlanden nun mit Abstand der größte LAR sowie der führende Anbieter von Software Asset Management Lösungen und bieten eine beeindruckende Anzahl an Zertifikaten und Wissen rundum SAM."

"COMPAREX möchte seine Aktivitäten sowohl im Mittelstandssegment als auch im SAM-Geschäft maßgeblich ausbauen. Durch diese Akquisition gelingt uns ein wichtiger strategischer Schritt", sagt Marc Betgem, Executive Vice President COMPAREX BeNeLux & Südafrika. Agile Software und InfraControl sind am holländischen Markt führend in der Softwarelizenzierung von mittelständigen Unternehmen und Software Asset Management-Dienstleistungen.

"Der Einstieg in die COMPAREX-Gruppe gibt uns die Möglichkeit, unsere Kunden im Bereich der Software-Lizenzierung weit umfassender zu beraten und zu unterstützen. Außerdem sind wir nun in der Lage, das internationale Geschäft in Angriff zu nehmen. Unsere Kunden werden unmittelbar von den Vorteilen eines großen, international agierenden Partners profitieren. Gleichzeitig verdoppeln wir die Zahl unserer Software Asset Management Consultants und können so die notwendige Expertise umfassend bereitstellen", sagt Maarten van Montfoort, General Manager Solimas Group und zukünftiges Vorstandsmitglied des fusionierten Unternehmens. Aktuell operiert COMPAREX in 29 Ländern und verfügt über 2.350 Zertifizierungen von rd. 55 Software-Herstellern wie Microsoft, Oracle, IBM, VMware und Citrix.

Mit der Übernahme wird COMPAREX der größte Microsoft Large Account Reseller und SAM-Anbieter in den Niederlanden. Die holländische Tochtergesellschaft beschäftigt dann mehr als 150 Mitarbeiter an den Standorten in Amsterdam und Alphen aan den Rijn und erzielt einen Jahresumsatz von rd. EUR 250 Millionen.

Die Genehmigung der Übernahme durch die Niederländische Wettbewerbsbehörde (NMa) wird im zweiten Quartal dieses Jahres erwartet. Bis dahin werden die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen getrennt voneinander laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Janine Stoye

Corporate Communications Manager

Tel: +49 341 25 68 171

Fax: +49 341 25 68 999

Email: janine.stoye @ comparex.de