Größter Auftrag in der Geschichte der TGW: Coop Gruppe Schweiz beauftragt Logistikanlage

Wels (OTS) - TGW freut sich über einen Großauftrag aus der Schweiz. Der Logistikspezialist aus Wels errichtet für die Coop Gruppe eine Verteilzentrale in Schafisheim im Kanton Aargau. Coop steht mit einem Jahresumsatz von 27,8 Milliarden Schweizer Franken (rund 22,8 Milliarden Euro) an der Spitze der Schweizer Detailhandelsunternehmen. Die neue, hochmoderne Anlage von TGW wird Mitte 2016 in Betrieb gehen.

In Schafisheim entsteht eine neue Verteilzentrale für die beiden Verkaufsregionen Nordwestschweiz und Zentralschweiz/Zürich. TGW Geschäftsführer Georg Kirchmayr: "Wir freuen uns über diesen Großauftrag für die Schweizer Coop Gruppe. TGW ist als Generalunternehmer für das gesamte Intralogistiksystem im Coop-Verteilzentrum Schafisheim verantwortlich und setzt mit diesem Logistikkonzept neue Maßstäbe, die für beide Vertragspartner zukunftsweisend sind."

Das Coop Retail Sortiment umfasst rund 70.000 Artikel. Die verschiedenen Warengruppen stellen gerade an die Logistik hohe Ansprüche. Mit der Logistik- und Bäckereistrategie 2015+ setzt die Coop Gruppe auf eine weitere Optimierung und Reduktion des CO2 Ausstoßes, unter anderem durch die Zusammenlegung der regionalen Verteilzentralen und der Neuausrichtung in Schafisheim. Neben diesem regionalen Fokus wird der Standort auch eine nationale Funktion erfüllen. Schafisheim wird zur nationalen Umschlagsplattform für Backwaren und es wird eine neue Großbäckerei entstehen. Zudem wird künftig die ganze Tiefkühllogistik für die Schweiz zentral ab Schafisheim vorgenommen.

Das gesamte Projekt umfasst vier Teilbereiche: Die allgemeinen Waren - auch Trockensortiment genannt - werden in einem viergassigen Hochregallager gelagert und zum Transport vorbereitet. Im Bereich Kälteautomat werden sämtliche Milch- und Fleischprodukte sowie Konditorei und Convenienceprodukte gelagert und kommissioniert. Im Tiefkühlbereich befinden sich die Teiglinge und die allgemeinen Tiefkühlprodukte. Der vierte Bereich ist die Leergebindezentrale.

Über die TGW Logistics Group:

TGW mit dem Headquarter in Wels ist ein Familienunternehmen. Der Lager- und Fördersystemspezialist beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Der Gesamtumsatz beträgt rund 362 Millionen Euro. Kunden von TGW sind internationale Marken wie Adidas, H&M, Jack Wolfskin, Bentley oder Kärcher. www.tgw-group.com

Am Foto (v.l.n.r.): Daniel Hintermann (Coop Projektleiter und Leiter der Logistikregion Nordwestschweiz), TGW Geschäftsführer Georg Kirchmayr, Leo Ebneter, Leiter Direktion Logistik und Mitglied der Coop Geschäftsleitung und TGW Geschäftsführer Harald Schröpf bei der Vertragsunterzeichnung zur Errichtung des neuen Logistikzentrums Schafisheim.

