AVISO: Dienstag, 26. März, Cafe Leopold, 10 Uhr: Pressekonferenz "Junges Wohnen muss leistbar sein!"

SJ-Moitzi und MVÖ-Niedermühlbichler präsentieren Forderungskatalog zum Thema Wohnen

Wien (OTS) - Die Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) ist jetzt schon mehrere Wochen mit ihrer Kampagne "Junges Wohnen muss leistbar sein!" in allen Bundesländern unterwegs. Es wurden österreichweit Aktionstage organisiert und ein umfassender, detailreicher Forderungskatalog erarbeitet um auf die akute Wohnungsnot und die exorbitant gestiegenen Mieten aufmerksam zu machen. Die SJ wird von verschiedensten Organisationen, unter anderem der Mietervereinigung Österreich (MVÖ), in ihren Reformanliegen unterstützt. "Zunehmend wird Wohnraum für junge Erwachsene immer weniger leistbar. In den letzten Jahren sind die Mietkosten vor allem im privaten Wohnungssektor explodiert. Zwischen 2000 und 2011 stiegen die Mieten (ohne Betriebskosten) um ca. 40 Prozent, während die Löhne, die in etwa der Inflationsrate entsprechen, durchschnittlich nur um 25 Prozent erhöht wurden", analysiert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der SJ, die Preistreiberei am Wohnmarkt, die Junge Menschen doppelt hart trifft. Im Forderungskatalog der SJ finden sich deshalb "sehr viele Punkte, die unkompliziert gesetzlich geändert werden können und schnell für Verbesserungen sorgen können". Unter anderem nennt Moitzi "die Zeckwidmung der Wohnbaugeldern , die Modernisierung des Mietrechts und die Ankurbelung des öffentlichen Wohnbaus" als wichtige Teile eines anstehenden Reformpaketes.

Um der Thematik und den Forderungen der Kampagne noch mehr Öffentlichkeit zu verleihen hält die Sozialistische Jugend am Dienstag, den 26. März, um 10 Uhr gemeinsam mit der Mietervereinigung Österreich und ihrem Präsidenten Georg Niedermühlbichler eine Pressekonferenz im Cafe Leopold ab.

Wo: Cafe Leopold, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann: 26.3., 10 Uhr

Am Podium: Wolfgang Moitzi (SJ), Georg Niedermühlbichler (MVÖ)

Alle Infos zur Kampagne:

http://www.sjoe.at/wohnen

http://www.facebook.com/leistbareswohnen?fref=ts

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Matthias Punz

SJ-Pressesprecher

Tel.: +43 660/ 461 64 94

office @ sjoe.at

www.sjoe.at