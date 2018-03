EANS-News: Sangui Bio Tech International Inc. / Fortlaufender Handel in Sangui-Aktien wieder gewährleistet / Zusätzliche Notizaufnahme an der Börse Berlin

Witten, 22. März 2013 (euro adhoc) -

Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Fortlaufender Handel in Sangui-Aktien

wieder gewährleistet

Zusätzliche Notizaufnahme an der Börse Berlin

Die Aktien der Sangui BioTech International, Inc., können ab heute auch an einer deutschen Börse wieder fortlaufend gehandelt werden. Auf Antrag der mwb Fairtrade AG als Marktteilnehmer wird die Aktie zusätzlich zur bestehenden Notiz in Hamburg und dem Listing auf OTCQB unter der bekannten WKN 906757 in den Handel an der Börse Berlin einbezogen.

Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) sowie der Börse Berlin (www.boerse-berlin.de) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc.

