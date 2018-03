Homöopathie: Sanft und sicher - rund um Kindergesundheit

Wien (OTS) - Häufige Infekte? Nervosität, Aggression, Antriebslosigkeit? Stillprobleme oder nächtliches Bettnässen? Kann die Homöopathie helfen? Anlässlich des Tages der Homöopathie sprechen medizinische Experten zu aktuellen Themen rund um die Kindergesundheit. Zu Beginn des Pressefrühstücks wird Melanie Hahnemann (alias Gigga Neunteufel), die 2. Gattin des Begründers der Homöopathie, über Hahnemanns Leben und Werke berichten und den Charakter des revolutionären Mediziners näher bringen.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

- Claudia Maurer, Heilpraktikerin n. deutschem Recht, Obfrau des Vereins zur Förderung der Homöopathie und Gesundheit (VHG) und Gründerin der Initiative "Homöopathie hilft!": "Gerade in der Behandlung von Babys und Kleinkindern erfreut sich die Homöopathie großer Beliebtheit. 63 Prozent der in einer Studie befragten ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass homöopathische Arzneien für Kinder gut geeignet sind. Und fast 50 Prozent der ÖsterreicherInnen haben im Jahr 2011 auf die Homöopathie gesetzt. Oft informieren sie sich im Internet: Die Infoplattform der Initiative 'Homöopathie hilft!' kommt gut an."

- Dr. Erfried Pichler, Allgemeinmediziner und Homöopath in Klagenfurt, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Homöopathische Medizin (ÖGHM): "Homöopathische Medizin - ja natürlich! Homöopathische Medizin wirkt reproduzierbar, kosteneffektiv und nachhaltig"

- Dr. Gloria Kozel, Allgemeinmedizinerin und Homöopathin in Graz:

"Virale Infekte homöopathisch heilen"

- Dr. Holger Förster, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Allgemeinmediziner und Homöopath in Salzburg: "Statt Ritalin & co. -ADHS und andere psychische Belastungen bei Kindern mit homöopathischen Arzneimitteln erfolgreich therapieren"

"Aude sapere" - Wage zu wissen! (Samuel Hahnemann) - In diesem Sinne freuen wir uns sehr über Ihre Teilnahme.

