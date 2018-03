EANS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Pfeiffer Vacuum gibt das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2012 bekannt

Utl.: Gesamtumsatz von 461,3 Mio. Euro bestätigt

Gewinn liegt auf Rekordhöhe

Höchster Dividendenvorschlag der Unternehmensgeschic

Aßlar (euro adhoc) - 22. März 2013. Der bereits als vorläufig bekannt gegebene und inzwischen testierte Gesamtumsatz liegt für das Jahr 2012 bei 461,3 Mio. Euro. Dies ist ein Rückgang von 11,2 Prozent (Vorjahr: 519,5 Mio. Euro). Diese Entwicklung entspricht den Erwartungen. Demgegenüber ist das Betriebsergebnis um 9,6 Prozent gestiegen, es beläuft sich auf 67,7 Mio. Euro (Vorjahr: 61,8 Mio. Euro). Somit liegt die operative Marge für das Jahr 2012 bei 14,7 Prozent, damit um 2,8 Punkte über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 11,9 Prozent).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenausschüttung von 3,45 Euro je Aktie vor. Dies ist der höchste Dividendenvorschlag in der Unternehmensgeschichte. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei gut 75 Prozent.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

2012 2011 Veränderung Umsatz 461,3 Mio. EUR 519,5 Mio. EUR - 11,2 % Betriebsergebnis (EBIT) 67,7 Mio. EUR 61,8 Mio. EUR 9,6 % Ergebnis nach Steuern 45,3 Mio. EUR 41,6 Mio. EUR 8,9 % Ergebnis je Aktie 4,59 EUR 4,19 EUR 9,5 % Dividende je Aktie 3,45 EUR* 3,15 EUR 9,5 % Auftragseingang 445,6 Mio. EUR 515,9 Mio. EUR - 13,6 % Auftragsbestand 71,8 Mio. EUR 87,6 Mio. EUR - 18,0 %

* Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung.

"Wir konnten den Gewinn bei rückläufigem Umsatz auf Rekordhöhe steigern. Dabei haben wir unsere Marktanteile in einem schwierigen Umfeld verteidigt. Unsere Aktionäre profitieren von diesem Erfolg mit dem höchsten Dividendenvorschlag in der Unternehmensgeschichte", kommentiert Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender von Pfeiffer Vacuum, die Ergebnisse. Bender weiter: "Das laufende Jahr ist weiterhin von Schwächen im Markt geprägt. Pfeiffer Vacuum ist jedoch hervorragend positioniert, sobald die Nachfrage anzieht. Deswegen sind wir zuversichtlich, unsere mittelfristigen Profitabilitätsziele zu erreichen."

In der regionalen Umsatzaufteilung zeigten sich insbesondere in Europa und Asien einige Veränderungen, während der Umsatz in Nord- und Südamerika mit 98,1 Mio. Euro und einem Minus von 0,6 Prozent stabil war (Vorjahr: 98,7 Mio. Euro). In Europa ging der Umsatz um 20,9 Prozent auf 190,8 Mio. Euro (Vorjahr: 229,9 Mio. Euro). Der Umsatz in Asien nahm um 9,6 Prozent ab auf 171,5 Mio. Euro (Vorjahr: 189,8 Mio. Euro).

Der Umsatz mit Turbopumpen sank um 7,9 Prozent auf 133,0 Mio. Euro (Vorjahr:

144,3 Mio. Euro). Das Geschäft mit den Vorpumpen ging um 33,8 Prozent zurück auf 121,0 Mio. Euro (Vorjahr: 183,0 Mio. Euro). Demgegenüber blieb das Geschäft mit Instrumenten und Komponenten relativ stabil bei 110,9 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent (Vorjahr: 111,3 Mio. Euro). Der Service-Umsatz stieg um 7,9 Prozent auf 78,2 Mio. Euro (Vorjahr: 72,5 Mio. Euro). Schließlich stellt die Zunahme bei den Systemen mehr als eine Verdopplung dar, von 8,4 Mio. Euro in 2011 auf 18,2 Mio. Euro in 2012.

Bei der Umsatzverteilung nach Märkten schlug sich die Schwäche im Halbleitermarkt lediglich in einem Umsatzrückgang von 5,4 Prozent auf 165,9 Mio. Euro nieder (Vorjahr: 175,4 Mio. Euro). Im heterogenen Marktsegment Industrie reduzierte sich der Umsatz um 4,4 Prozent auf 112,3 Mio. Euro (Vorjahr: 117,5 Mio. Euro). Der Umsatz in der Analytik wuchs dagegen um 2,8 Prozent auf 83,6 Mio. Euro (Vorjahr: 81,3 Mio. Euro). Der Umsatz im Markt für Forschung & Entwicklung wies eine Wachstumsrate von 1,3 Prozent auf und belief sich auf 55,8 Mio. Euro (Vorjahr: 55,1 Mio. Euro). Aufgrund der Schwäche im Solarmarkt verlor der Beschichtungsumsatz 51,6 Prozent und betrug 43,7 Mio. Euro (Vorjahr: 90,2 Mio. Euro).

Trotz des zweistelligen Umsatzrückgangs haben die Maßnahmen von Pfeiffer Vacuum dazu beigetragen, die Profitabilität deutlich zu steigern. So nahm der Rohertrag im Jahr 2012 lediglich um 0,4 Prozent ab und lag bei 166,8 Mio. Euro (Vorjahr: 167,4 Mio. Euro). Dies hatte zur Folge, dass sich die Rohertragsmarge um 4 Prozentpunkte auf 36,2 Prozent verbesserte (Vorjahr: 32,2 Prozent). Das Betriebsergebnis wurde sogar um 9,6 Prozent auf 67,7 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 61,8 Mio. Euro). Dies entspricht einer Betriebsergebnismarge von 14,7 Prozent (Vorjahr: 11,9 Prozent).

Das Finanzergebnis verbesserte sich auf - 1,4 Mio. Euro (Vorjahr:

- 2,3 Mio. Euro). Die Steuerquote erhöhte sich auf 31,7 Prozent (Vorjahr:

30,1 Prozent). Somit betrug das Ergebnis nach Steuern 45,3 Mio. Euro. Dies ist mit einem Plus von 8,9 Prozent das höchste Nettoergebnis in der Geschichte von Pfeiffer Vacuum (Vorjahr: 41,6 Mio. Euro). Je Aktie wurde ein Ergebnis von 4,59 Euro erzielt (Vorjahr: 4,19 Euro), was einem Anstieg von 9,5 Prozent entspricht.

Der Cash-Bestand von Pfeiffer Vacuum lag zum 31. Dezember 2012 um 5,8 Prozent unter Vorjahr bei 102,0 Mio. Euro (Vorjahr: 108,3 Mio. Euro). Gründe dafür sind die hohe Dividendenzahlung in 2012 sowie die Rückzahlung von Darlehen. Die Bilanzsumme lag zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres bei 445,7 Mio. Euro (Vorjahr: 476,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg auf 65,8 Prozent (Vorjahr: 59,0 Prozent).

Die vollständige Pressemitteilung inklusive Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cash-Flow-Rechnung finden Sie unter www.Pfeiffer-Vacuum.de.

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.300 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.de

