Neue App findet "Gutes vom Bauernhof"-Betriebe und deren Spezialitäten

Eigener Schmankerl-Radar für Osterkulinarik

Wien (OTS) - Wann haben Sie das letzte Mal Lebensmittel direkt vom Bauernhof gekauft? Mit der "Gutes vom Bauernhof"-App können Sie ab sofort einfach und bequem die nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten für Produkte direkt von Bauernhöfen im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und in Wien finden. Es gibt eine große Vielfalt an handverlesenen und frischen Spezialitäten: von Brot, Fisch, Eiern, Fleischerzeugnissen, Milchprodukten, Obst, Gemüse und Kräutern bis hin zu Honig, Säften und Edelbränden. Auch die Einkaufsmöglichkeiten sind vielfältig - ab Hof, in Bauernläden oder in Supermärkten mit Bauernregal. Schmankerl-Radar aktivieren und los geht's!

Funktionen des Schmankerl-Radars

Die Funktionen der App sind umfangreich und einfach anzuwenden. Die User haben die Möglichkeit, über 1.600 Ab Hof-Betriebe, mehr als 300 Bauern- und Hofläden sowie über 70 Supermärkte mit Bauernregal zu orten. Hat man die Produkte seiner Wahl gefunden, ist die direkte Navigation zum ausgewählten Betrieb, ein Anruf oder eine E-Mail direkt zum Produzenten möglich.

Eine Besonderheit der App ist das Schmankerl-Radar, das in aktiviertem Zustand den User benachrichtigt, sobald er sich einem der 1.600 Ab Hof-Betriebe oder einem ausgewählten Produkt nähert. Die "Gutes vom Bauernhof"-App ist als Gratis-Download im Google Play Store sowie im Apple App Store für iPhone (ab Version iO S 5.0) und Android erhältlich.

Was bedeutet "Gutes vom Bauernhof"?

"Gutes vom Bauernhof" ist eine Marke der Landwirtschaftskammer Österreich, die für bäuerliche Lebensmittelproduktion auf höchstem Niveau steht. Mit dem Qualitätsprogramm garantieren mehr als 1.600 Direktvermarkter die Herkunft ihrer Produkte von ihrem Bauernhof sowie hohe Qualität, Frische und Sicherheit.

Schmankerl-Radar findet die Spezialitäten direkt vom Bauernhof für Ihre Osterjause

In der Osterzeit sind Produkte vom Bauernhof besonders gefragt. "Am besten schmeckt's, wenn diese traditionellen Osterspezialitäten vom Bauernhof kommen. Produkte von 'Gutes vom Bauernhof'-Betrieben zeichnen sich durch Frische, höchste Qualität und erlesenen Geschmack aus. Unsere App führt Sie zu Produkten wie Osterschinken, -brot, Eiern und Kren", freut sich Anton Heritzer, Sprecher der österreichischen Direktvermarkter und Vizepräsident der LK Kärnten. Die "Gutes vom Bauernhof"-Betriebe freuen sich schon auf Ihren Besuch! Viel Spaß mit der einzigartigen App, die genussvolles Einkaufen von bäuerlichen Qualitätsprodukten leichter macht.

Weitere Informationen zur Marke und den "Gutes vom Bauernhof"-Betrieben sowie deren einzigartigen Qualitätsprodukten erhalten Sie unter: www.gutesvombauernhof.at.

