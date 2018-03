EANS-Adhoc: PANDATEL Aktiengesellschaft / Finanzzahlen des Geschäftsjahres 2012 und Niederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern

20.03.2013

PANDATEL AG (General Standard - ISIN DE0006916307) München, 20. März 2013. Im Geschäftsjahr 2012 wurden von der Pandatel AG - wie bereits in den Vorjahren - aufgrund der Einstellung des operativen Geschäfts im Jahr 2012 keine Umsatzerlöse mehr erzielt.

Das Jahresergebnis der Pandatel AG zum 31. Dezember 2012 beläuft sich auf TEUR -198 gegenüber TEUR -19 im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Der Rückgang der liquiden Mittel von TEUR 2.379 zum 31. Dezember 2011 auf TEUR 1.749 zum 31. Dezember 2012 resultiert aus notwendigen Mittelabflüssen und Kosten im Zusammenhang mit dem im Geschäftsjahr 2012 laufenden Abwicklungsprozess. Bei den Zahlenangaben handelt es sich jeweils um gerundete Beträge.

Die Hauptversammlung hat am 3. Januar 2013 die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen. Die Fortsetzung ist am 20. Februar 2013 im Handelsregister eingetragen worden. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Manfred Wissmann, Herr Michael Ganslmeier und Herr Stefan Weidner, haben heute Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft darüber informiert, dass sie ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 20. April 2013 niederlegen. Der Vorstand dankt den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Namen des Unternehmens für die gute Zusammenarbeit.

Das Unternehmen, mit Sitz in München, wurde 1987 als Pan Dacom Telekommunikation GmbH gegründet. Seit November 1999 ist die Aktiengesellschaft als PANDATEL AG an der Frankfurter Börse notiert. Mehr Informationen unter www.pandatel.de PANDATEL AG, c/o GCI Management, Brienner Straße 7, 80333 München

