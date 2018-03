WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die gefährliche Ruhe der Aktienmärkte - von Hans Weitmayr

Die geringe Größe Zyperns ist gleichzeitig ein relevantes Risiko

Wien (OTS) - Europas Aktienmärkte halten trotz Zypern-Chaos die Stellung, allen voran der deutsche DAX, der nahe der 8000-Punkte-Marke notiert. Offenbar, so ist an vielen Stellen zu lesen, ließen die Komplikationen rund um den Euro-Teil der Mittelmeerinsel die Märkte kalt. Wenig Grund zur Sorge also. Problematisch ist aber, dass die Widerstandskraft der Aktien vor allem technische Gründe hat.

Institutionellen Anlegern fehlen die Investment-Alternativen, Notenbank-Liquidität will dennoch angelegt werden, die Bewertungen der Aktien sind ebenfalls günstig. Vertrauen in das Krisenmanagement der Euroländer spielt hier kaum eine Rolle. Fast unbemerkt hat sich aber in einem anderen Marktsegment Unbehagen eingeschlichen - und zwar in dem für Staatsanleihen. Dort sind die Renditen auf Peripherie-Papiere in den vergangenen Tagen gestiegen. Die Aufschläge für spanische Bonds mit zehn Jahren Laufzeit liegen wieder nahe fünf Prozent.

Beschwichtiger wie der Präsident der OeNB, Ewald Nowotny, weisen gerne auf die geringe Größe der zypriotischen Volkswirtschaft hin. Genau diese Größe stellt aber auch ein Risiko dar. Denn den deutschen Steuerzahlern ist schlicht nicht zu vermitteln, dass sie die Zyprioten retten sollen, ohne dass diese auch bereit sind, finanzielle Opfer zu bringen. Damit steigt die Verlockung für Kanzlerin Angela Merkel, angesichts der anstehenden Wahlen ein Vabanquespiel zu wagen: Also die Pleite und den EU-Austritt des ökonomischen Winzlings Zyperns zu riskieren, da sie wie Nowotny davon ausgeht, dass man auf 0,2 Prozent der Euro-Wirtschaft ohne gröbere Blessuren verzichten kann. Bei diesem Punkt sei daran erinnert, dass Griechenland gerade zwei Prozent der Euro-Wirtschaft bestreitet. Welche Wellen die Probleme dieser Mini-Volkswirtschaft geschlagen haben, wissen wir.

Investoren außerhalb Europas interessiert die Größe Zyperns nicht. Sie interessiert nur, ob ein Präzedenzfall geschaffen wird. Sei das nun ein Präzedenzfall für Zugriffe auf Spareinlagen oder einer für einen Ausschluss anderer Euroländer aus der Währungszone. Das bedeutet nicht, dass ein Austritt Zyperns aus dem Euro in eine Katastrophe münden muss. Es bedeutet nur, dass die Euroländer und die EZB auf einen solchen Schritt vorbereitet sein müssen - sie also entsprechende Maßnahmen wie eine sofortige, umfassende Hilfe für die griechischen Banken bereits vor einem solchen Schritt ausgearbeitet und zum Vollzug vorbereitet haben. Die Hoffnung auf ein solches Szenario ist dünn. Ebenso dünn wie die Hoffnung darauf, dass Merkel ihre Kanzlerschaft für eine Volkswirtschaft von der Größe der Steiermark riskiert.

