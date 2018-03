Mit Monopoly bei McDonald's in den Weltraum

München (ots) - Beim diesjährigen Monopoly-Gewinnspiel können Gäste wieder viele attraktive und ungewöhnliche Preise gewinnen - unter anderem einen Flug als Co-Pilot in den Weltraum

Monopoly bei McDonald's ist wieder da! Die beliebte Gewinnspiel-Aktion läuft vom 21. März bis 24 April in allen teilnehmenden Restaurants deutschlandweit - mit einem außergewöhnlichen Highlight als Hauptgewinn: ein Flug in den Weltraum. Auch sonst können sich die Preise sehen lassen: Ein Gewinner wird beispielsweise Schauspieler Matthias Schweighöfer treffen, außerdem gibt es unter anderem Autos, einen Shopping-Trip nach New York, LED-Fernsehgeräte, Computer, Smartphones und Familienurlaube zu gewinnen.

Wer beispielsweise den Flug in den Weltraum gewinnt, entscheidet allein der Zufall: Irgendwo in Deutschland gibt es auf einer McDonald's Produktverpackung einen einzigen Sticker mit diesem Sofortgewinn. Insgesamt gibt es Millionen von Sofortgewinnen für McDonald's Produkte oder von Gewinnspielpartnern zur Verfügung gestellten Sachpreisen. Zusätzlich gibt es Monopoly-Sticker, die als Sammelgewinne fungieren: Sobald der Teilnehmer alle Straßen einer Farbe oder alle Bahnhöfe gesammelt und eingeschickt hat, gewinnt er einen Preis. Neu in diesem Jahr: Wo welcher Gewinn eingelöst wurde und welche Gewinne noch im Rennen sind, lässt sich auf der neuen Gewinner-Karte ab 22. März unter www.mcdonalds.de/monopoly-gewinner nachvollziehen.

Über McDonald's

Das erste deutsche McDonald's Restaurant eröffnete am 4. Dezember 1971 in der Martin-Luther-Straße in München. In bundesweit 1.440 Restaurants beschäftigen McDonald's und seine 243 Franchise-Nehmer im Jahresdurchschnitt mehr als 64.000 Mitarbeiter. Mit mehr als 2,7 Millionen Gästen täglich ist McDonald's Marktführer der Gastronomie in Deutschland.

Bild- und Filmmaterial kann über folgenden Link downgeloadet werden:

http://ftp.printcc.de/ticket.html?id=lyebuoma98dbe3770y

Rückfragen & Kontakt:

McDonald's Deutschland Inc.

Philipp Wachholz

Drygalski-Allee 51

81477 München

Tel.: 089 78594-446

Fax: 089 78594-479