Link Jewelry Summit 2013: Bekanntgabe der Referenten

Wien (OTS) - Im kommenden April findet in Wien eine Premiere der ganz besonderen Art statt: der erste LINK Jewelry Summit. Mit ihrem historischen Kulturerbe in Design, Kunst und Kreativität bietet die österreichische Hauptstadt eine perfekte Kulisse für diesen hochkarätigen Event. Auf dem innovativen Forum, das von der International Herald Tribune, der weltweiten Ausgabe der New York Times, organisiert wurde, treffen sich internationale Größen der Wirtschaft, Fachexperten und kreative Köpfe aus der Schmuck-, Retail-und Designbranche zum Gedankenaustausch. Als Gastgeber lädt Swarovski vom 23. bis 24. April 2013 zu dieser branchenweiten Premiere in der Aula der Wissenschaften. Neben Katharina Flohr, Creative und Managing Director von Fabergé, die als Moderatorin durch die Konferenz führt, treten unter anderem Deborah Lloyd, President und Chief Creative Officer von kate spade new york, Joseph Wan, Group Chief Executive von Harvey Nichols, und Delfina Delettrez Fendi, Gründerin von Delfina Delettrez, als Diskussionspartner auf.

LINK - Learn, Imagine, Network, Know

Auf der Tagesordnung von LINK steht eine breit gefächerte Palette aktueller Themen aus der Schmuckbranche, die in Podiumsdiskussionen erörtert werden, darunter die Evolution und Psychologie des Modeschmucks, eine Bestandsaufnahme der Schmuckbranche sowie kreative Trends und neue Märkte für Modeschmuck.

Weitere relevante Inhalte, die im Blickpunkt der Konferenz stehen, umfassen die Reaktionen der Verbraucher auf den raschen Wandel der Welt sowie die zunehmende Bedeutung sozialer Medien im täglichen Leben.

Die Delegierten erhalten einen Einblick in die Zukunft der Branche, in innovative Geschäftschancen und Möglichkeiten in aufstrebenden Märkten sowie Antworten auf drängende ethische Fragen im Streben nach Nachhaltigkeit. Eine Fülle renommierter Gastredner bietet einen inspirierenden Blick in die Zukunft bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus.

Seit mehr als einem Jahrhundert gilt Swarovski als führendes Unternehmen im Hinblick auf kreative Innovationen und ist daher sehr stolz darauf, als Gastgeber dieser einmaligen Plattform aufzutreten. Aus tiefster Überzeugung unterstützt Swarovski die Ziele der Konferenz: die Teilnehmer zusammenzubringen, damit sie ihre Vision, Leidenschaft und Kompetenz in einem kreativen Think-Tank zugunsten der gesamten Modeschmuckbranche bündeln können.

Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung in der Organisation prestigeträchtiger Branchenkonferenzen bringt die International Herald Tribune auf diesem Forum eine imposante Aufstellung renommierter Gastredner zusammen, von Andrea Morante, CEO von Pomellato, über Joe Cavalcante, CEO von Ippolita, Claus Teilmann Petersen, Vice President der Group CSR Pandora, und Colin Welch, President und Chief Operating Officer von Financo bis zu Chris Bangle, Fahrzeugdesigner von Chris Bangle Associates. Zu der beeindruckenden Rednerliste zählen auch drei Mitglieder des Swarovski Executive Board: Robert Buchbauer, Markus Langes-Swarovski und Nadja Swarovski sowie Bernhard Pleschko, Swarovski Executive Vice President - Manufacturing.

Untermauert wird die Bedeutung der Konferenz außerdem durch die Anwesenheit internationaler Branchenexperten, darunter Iris Apfel, Geschäftsfrau, Stilikone und Trendsetterin, Richard Saul Wurman, Architekt, Designer und TED Gründer, Massimo Carraro, Gründer und CEO von Morellatto S.p.A., Lois Sherr Dubin, Direktor des New Yorker George Gustav Heye Center in der Smithsonian Institution, Mohammed Al Fahim, Group Chief Executive Officer von Paris Gallery, Kent Wong, Managing Director, Chow Tai Fook, sowie als Gastmoderatorin Victoria Gomelsky, Editor in Chief von JCK Magazine. Darüber hinaus werden viele weitere illustre Podiumsteilnehmer erwartet.

Das facettenreiche globale Bewusstsein und das reichhaltige branchenspezifische Know how der hochkarätigen Referenten werden den LINK Jewelry Summit zweifellos zu einem unterhaltsamen, informativen und inspirierenden Ereignis machen, das in aller Welt zu lebhaften Debatten führen wird und sich damit auch auf internationaler Ebene behaupten kann. Weitere Informationen finden Sie auf WWW.LINKJEWELRYSUMMIT.COM.

