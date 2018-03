NACCO Materials Handling Group (NMHG) nimmt zwei globale Websites über Ektron CMS in Betrieb

(PRN) - - Websites sind wichtige Onlinepräsenzen für die führenden Gabelstaplermarken Hyster und Yale

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Mit der Inbetriebnahme der beiden Websites www.yale.com und www.hyster.com über die Web-Content-Management-Plattform Ektron hat die NACCO Materials Handling Group (NMHG) ein umfangreiches Projekt abgeschlossen, in dessen Rahmen mehrere Websites der beiden führenden Marken Hyster und Yale in zwei internationalen Websites zusammengefasst wurden.

NMHG hat Ektrons Elite-Umsetzungspartner Realise Digital mit der Planung und Umsetzung der Websites von Hyster und Yale beauftragt. Mit dem Design von Realise Digital soll eine durchgehende Markenkonsistenz und -botschaft sichergestellt werden. Außerdem bietet es eine verbesserte praktische Umsetzung, erhöhte Handlungsfähigkeit im Marketingbereich, umfassendere SEO, niedrigere Gesamtbetriebskosten und einfachere Wartungsmöglichkeiten für die Marketingabteilung von NMHG.

"Wir sind ein globales Unternehmen, das neben Europa, Nahost und Afrika auch in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im Asien-Pazifik-Raum und in China vertreten ist", so Kate Pointeau, Markenmanagerin der Hyster-Marke und Leiterin des Website-Projekts. "Die beiden Marken müssen sehr unterschiedlich und differenziert am Markt positioniert werden. Wir wollten für jede Marke ein unterschiedliches Kundenerlebnis schaffen, das auf globaler Ebene für beide Marken konsistent ist und für jede einzelne Region spezifisch angepasst werden kann. "

Ektron Smart Forms werden auf den Websites von Hyster und Yale umfassend genutzt, insbesondere im "Product Selector"-Bereich. Smart-Form-Templates erleichtern NMHG die Erstellung von Webseiten, indem die Erstellung von Inhalten und deren endgültige Präsentation voneinander getrennt werden. Website-Managern von Hyster und Yale wird zudem die Wahrung von Konsistenz und Branding auf jeder einzelnen Seite erleichtert. Ektron-PageBuilder-Templates wurden speziell für Marketing und sogenannte Landing Pages entworfen und bieten Website-Managern Flexibilität innerhalb des bestehenden Rahmendesigns. Ein weiteres Vorzeige-Feature der Websites von Hyster und Yale sind regionale und mehrsprachige Funktionen: Je nach getroffener Auswahl des Besuchers wechseln die Websites zwischen verschiedenen Sprachen und Inhalten hin und her.

Nähere Informationen zu den Implementierungen von NMHG erhalten Sie auf http://www.ektron.com/Case-Studies/NACCO-Materials-Handling-Group --Creating-a-Global-Platform-with-Ektron/

Informationen zu Ektron

Ektron vereinfacht die Erstellung, Verwaltung und Umsetzung digitaler Erlebnisse für globale Organisationen, die ihr Umsatzwachstum steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern möchten. Mittels digitaler Kanäle unterstützt Ektron Unternehmen bei der praktischen Umsetzung von Kundenerlebnissen für ihre Zielgruppen, wobei Inhalte zur Einbindung von Kunden und zur Verbesserung von Geschäftsergebnissen eingesetzt werden. Ektron hat seine Firmenzentrale in Nashua im US-Bundesstaat New Hampshire und betreibt Niederlassungen in Australien, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Ektron verfügt über viele Tausend Kunden, darunter: Fairmont Raffles Hotels International, Las Vegas Sands, Microsoft, NASDAQ und National Health Services UK. Für nähere Informationen: www.ektron.com.

Web site: http://www.ektron.com/

