15 Jahre Percussion Group "The Next Step"

Heißer April: Konzerte in Innsbruck, Wien und Frankfurt

Wien (OTS) - Die Tiroler Percussion Group "The Next Step", bekannt für ihre innovativen Interpretationen wichtiger Musikwerke des 20. Jahrhunderts, feiert ein Jubiläum. Vor genau 15 Jahren gründete der Schlagwerker Stefan Schwarzenberger - damals noch Schüler - das Ensemble "The Next Step": "Wir haben von Anfang an die Herausforderung und die Konfrontation mit dem Neuem gesucht", sagen die Ensemble-Mitglieder Franz Köhle, Charly Mair, Christian Norz und Stefan Schwarzenberger .

Heute ist "The Next Step" aus der europäischen Percussion-Szene nicht mehr wegzudenken. Die vier ambitionierten Tiroler haben frischen Wind in das Musikgenre gebracht und entwickeln den Bereich Percussion seit vielen Jahren maßgeblich weiter. Neben der Interpretation bekannter Werke widmen sie sich auch der Uraufführung zeitgenössischer Komponisten. Dabei kommt es immer wieder zur Zusammenarbeit mit renommierten Musikern und international anerkannten Komponisten wie Helmut Lachenmann, György Kurtag, G. F. Haas, Christoph Zech, Wolfgang Mitterer, DJ Spooky, Jarrod Cagwin, Terje Rypdal, Christian Lindberg, Manuela Kerer, Lettischer Radio Chor, Nyyd Ensemble, Kroumata und Nik Bärtsch.

Einem breiteren Publikum ist "The Next Step" durch Auftritte bei den Klangspuren Schwaz, dem Transart Festival Bozen, den Donaufestwochen Amstetten, dem Taiwan International Percussion Convention oder durch Jeunesse Österreich bekannt. Im Jahr 2007 wurde die Persussion-Group mit dem ORF-Preis "Artist of the year 2007" ausgezeichnet.

Drei Konzerte Im April

15 Jahre "The Next Step" wird fulminant mit drei Konzerten gefeiert. Gestartet wird am Donnerstag, dem 11.4.2013, in Frankfurt, an der Hochschule für Musik. Danach mischt "The Next Step" am Freitag, dem 12.4.2013, die BTV Tonhalle in Innsbruck auf. Das Abschlusskonzert findet schließlich am 13.4.2013 im Semperdepot in Wien statt.

Rückfragen & Kontakt:

und Pressekarten:

Barbara Hofler

Agentur bissig

Tel.: +43 664 3634140

office @ bissig.co.at

www.thenextstep.at