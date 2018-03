Fußball-Bund (ÖFB) präsentiert Image-Spot für erfolgreiche Integration

Wien (OTS) - Staatssekretär Sebastian Kurz und ÖFB-Präsident Leo Windtner präsentierten in Anwesenheit von David Alabas Vater George gemeinsam mit Cineplexx Österreich am Mittwochvormittag, im Donau Plex Kinocenter, im 22. Wiener Bezirk, einen Video-Spot zum Thema Integration. Der Image-Film, der die positiv gelebte Integration im Fußballsport am Beispiel der Teamspieler David Alaba, Aleksandar Dragovic, Zlatko Junuzovic und Veli Kavlak zeigt, wurde im Auftrag des ÖFB von der Agentur Smolej & Friends produziert. Der Spot wird vom Staatssekretariat für Integration gefördert.

Die vollständige Pressemeldung und alle Statements der heutigen Präsentation finden Sie unter:

http://www.oefb.at/wien-20-maerz-2013-news22120

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=yHP-LpV_KHg

