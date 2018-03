Neuer Rechtsanwalt im Wiener Tax-Team von DLA Piper

Wien (OTS) - Die internationale Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach verstärkt ihre Steuerrechtspraxis um einen weiteren Rechtsanwalt - Mag. Johannes Kautz. Er war bereits seit dem Jahr 2011 als Rechtsanwaltsanwärter in der von Partner Dr. Franz Althuber geführten Steuerrechtspraxis tätig und wurde am 20. März 2013 in die Liste der österreichischen Rechtsanwälte eingetragen.

Mag. Johannes Kautz ist vorwiegend in den Bereichen Finanzstrafrecht, Geschäftsführerhaftung und Insolvenzrecht sowie im Rahmen von Unternehmenssanierungen tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Umstrukturierung und Sanierung von Unternehmen sowie bei der Abwicklung von Insolvenzverfahren. Darüber hinaus vertritt er auch regelmäßig Unternehmen jeder Größenordnung in Zivilprozessen vor österreichischen Gerichten.

Mag. Kautz studierte Rechtswissenschaften in Wien und war vor seinem Eintritt bei DLA Piper Weiss-Tessbach vier Jahre bei einer anderen renommierten Wiener Wirtschaftskanzlei tätig.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

YIELD Public Relations

T: +43 676 911 1115

E: o.bayer @ yield.at