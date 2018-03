EANS-News: CGM Polen bei der elektronischen Patientenakte beauftragt

Utl.: Großprojekt startet in die erste Phase, flächendeckende Einführung ab 2014

Koblenz (euro adhoc) - 20. März 2013: Polen revolutioniert sein Gesundheitssystem: Alle Bürger sollen ihre persönlichen medizinischen Daten elektronisch einsehen und selbst pflegen können. Mit moderner IT nutzen alle Behandler dieselben Daten und verwalten sie gemeinsam. CompuGroup Medical nimmt an der Umsetzung dieses Großprojektes teil.

Ab 2014 soll in Polen eine webbasierte elektronische Patientenakte (ePA) flächendeckend eingeführt werden. Die polnische Regierung investiert mehrere Millionen Euro in das Projekt, um die Versorgung der Patienten zu verbessern:

Mit zentral verfügbaren Daten haben behandelnde Ärzte schnelle Einsicht in Vorbefunde und aktuelle Therapien. Mit diesem Wissen versorgen sie gezielter, vermeiden unnötige Kosten für das Gesundheitssystem und medizinische Risiken, wie etwa unerwünschte Wechselwirkungen.

"Wir gestalten derartige Projekte in einigen weiteren europäischen Ländern wie z.B. die Implementierung von Pilotprojekten im Rahmen von ELGA in Österreich. Unser Wissen und vor allem unsere Vorerfahrung haben in der Partnerwahl überzeugt. Das Projekt stellt wichtige Weichen und wird die Versorgung aller polnischen Bürger vereinfachen und verbessern.", freut sich Frank Gotthardt, Vorsitzender des Vorstands der CompuGroup Medical AG.

In der ersten Stufe stellt CompuGroup Medical gemeinsam mit weiteren internationalen IT-Unternehmen eine elektronische Patientenakte bereit. Ärzte in Praxis und Krankenhaus übertragen damit Daten mit wenigen Klicks aus ihrem System in die zentrale Akte und zurück. Später folgen Apotheken, Labore, Kostenträger und weitere Teilnehmer.

