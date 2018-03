Wlodkowski: EU-Agrarminister anerkennen Umweltleistungen der Bauern

Kompromiss im Rat erfüllt österreichische Forderungen

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass von den EU-Agrarministern die Umweltleistungen der österreichischen Bauern, auch der Biobauern, nun doch als Vorleistungen für das Greening anerkannt werden, wie dies Österreich stets gefordert hat. Noch vor wenigen Tagen hat nämlich das Europäische Parlament dieses Verlangen Österreichs mit den Stimmen der Sozialdemokraten und Grünen abgelehnt. Auch der Anbau von Eiweißpflanzen auf jenen Flächen, die für das Greening bereitgestellt werden müssen, konnte als Ersatz für Flächenstilllegungen erreicht werden. Die Beschlüsse der Agrarminister bieten eine deutlich bessere Ausgangssituation für die nun kommenden Trilog-Verhandlungen zwischen Europäischem Rat, Parlament und Kommission", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, der den für Österreichs Bauern erfolgreichen Einsatz des Landwirtschaftsministers bei den Verhandlungen hervorstrich.

Kompromiss bei Greening

"Beim Greening kommt es nach dem Beschluss der Minister zu einem zweistufigen Vorgehen. 2014 sollen 5% der Fläche als ökologische Vorrangflächen genutzt werden. Danach wird evaluiert und entschieden, ob auf 7% erhöht werden soll. Dabei ist der Anbau von Eiweißpflanzen auf diesen Flächen möglich. Somit konnte sich der österreichische Vorschlag durchsetzen. Ebenfalls einen Kompromiss gab es bei der Neueinteilung der Gebietskulisse. Hier kann Österreich bei den 'Sonstigen benachteiligten Gebieten' modifizierte Kriterien anwenden, damit nicht, wie ursprünglich befürchtet, 80% aller betroffenen Betriebe aus der Förderung fallen", so Wlodkowski weiter.

Rascher Trilog-Kompromiss

"Wir appellieren nun an alle Verhandlungsteilnehmer in den kommenden Trilog-Gesprächen, dass sie rasch einen Kompromiss im Sinne der Bäuerinnen und Bauern finden. Denn die Zukunft der europäischen Landwirtschaft ist eng mit der Zukunft der ländlichen Räume in Europa verbunden. Nur wenn der Wachstumsmotor Landwirtschaft richtig läuft, können die Regionen und ihre Bewohner alle Zukunftschancen nutzen", stellte Wlodkowski abschließend fest.

