NÖ Ärzte: Vergabe von Kassenverträgen öffentlich machen

NÖ Ärztekammer fordert von der NÖGKK Konsequenzen aufgrund offenbar vorhandener Missverständnisse im Zuge der Neubesetzung von Kassenplanstellen

Wien (OTS) - "Die Vergabe von Kassenverträgen ist in Österreich streng geregelt. Der Entscheidungsspielraum der verantwortlichen Gremien befindet sich in einem engen gesetzlich vorgegebenen Rahmen", so Dr. Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer. "Relevant sind hierbei überwiegend medizinische Kriterien und Qualifikationen, an die sich die mit der Entscheidungsfindung beauftragten Funktionäre von Ärztekammer und Gebietskrankenkasse zu halten haben. Für diesen Prozess wurden die so genannten Niederlassungsrichtlinien entwickelt, mit der die medizinische Befähigung bestmöglich beurteilt werden soll", so der Ärztekammerpräsident.

Wer die Rahmenbedingungen verletzt, handelt ungesetzlich

Doch trotz dieser strengen Vorgaben gibt es in der Praxis immer wieder Probleme. "Und zwar dann, wenn zur Entscheidungsfindung unsachliche Argumente von Personen eingebracht werden, die in diese Entscheidungsfindung nicht eingebunden sind, wie jüngst bei einer Kassenvertragsvergabe in Amstetten geschehen", so Vizepräsident MR Dr. Dietmar Baumgartner, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte und selbst Mitglied der Hearingkommission, die üblicherweise mit solchen Entscheidungen betraut ist.

Dr. Baumgartner stellt klar: "Wenn sich die Funktionäre nicht an die vorgegebenen Rahmenbedingungen halten, dann handeln sie ungesetzlich und tragen dadurch ein erhebliches Haftungsrisiko. Laut oberstgerichtlicher Entscheidung zählt als Entscheidungskriterium ausschließlich die fachliche Qualifikation für die jeweilige Planstelle. Vollkommen unverständlich für mich sind daher öffentliche Aufforderungen, sich als Funktionär in einen rechtsfreien Raum zu begeben und vorsätzlich unsachliche und daher falsche Entscheidungen zu treffen."

Bewerbungsvorgänge müssen öffentlich sein

"Für mich ist das Aufforderung zur Korruption und daher strafbar", so Vizepräsident Dr. Baumgartner weiter. "Rechtliche Bedenken bestehen darüber hinaus für mich deswegen, weil offensichtlich von Mitgliedern der Hearingkommission trotz Vertraulichkeit detaillierte Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind."

Aus Sicht von Dr. Ronald Gallob, der die angestellten Ärzte und somit die größte Gruppe der potenziellen Bewerber für Kassenstellen vertritt, ist nicht einzusehen, warum die Bewerbungsvorgänge samt Entscheidungsfindung mit dem so genannten "Hearing" - einer Art Vorstellungsgespräch - hinter verschlossenen Türen stattfinden. "Unser Anliegen ist größtmögliche Offenheit. Daher haben wir die Gebietskrankenkasse auch bereits aufgefordert, diesen Vorgang komplett öffentlich zu machen, damit in Zukunft keine Missverständnisse mehr auftreten können."

Hearing sollte überhaupt abgeschafft werden

Laut Vorstandsbeschluss der NÖ Ärztekammer aus dem Jahr 2008 sollte dieses Hearing ohnehin abgeschafft werden. "Doch bisher sind wir bei der Gebietskrankenkasse diesbezüglich nur auf taube Ohren gestoßen", so Vizepräsident Dr. Gerrit Loibl, der auch als Vorsitzender des Niederlassungsausschuss in der Ärztekammer tätig ist. "Wenn wir eine Beurteilung der Bewerber nach medizinischen Kriterien durchführen, dann gibt es jemanden, der nach dem bestehenden Schema der Beste ist. Und dieser Beste sollte auch die Stelle bekommen."

Wenn man dann noch ein Hearing durchführt, so wie dies der Fall ist, dann öffnet man laut Dr. Loibl natürlich die Tür für Entscheidungskriterien, die nichts mit der medizinischen Eignung zu tun haben. "Wir haben kein Interesse daran, dass bei der Auswahl der Kassenärztinnen und -ärzte unsachliche Maßstäbe wie etwa persönliche Kontakte oder die politische Ausrichtung ins Spiel gebracht werden können. Daher fordern wir die Gebietskrankenkasse zum wiederholten Male auf, unseren Wunsch nach Abschaffung oder zumindest Öffentlichmachung des Hearings aufzugreifen."

NÖGKK hat es in der Hand, an Offenheit und Fairness mitzuarbeiten

"Aus der Entscheidungsfindung in Amstetten hat sich zwischenzeitlich eine Rufmordkampagne gegen einzelne Kommissionsmitglieder entwickelt, die ich in dieser Form nicht akzeptieren kann", so Präsident Dr. Reisner weiter. "Und das obwohl sich diese Funktionäre genau an die gesetzlichen Vorgaben gehalten haben." Aus seiner Sicht ist der Handlungsbedarf daher klar, doch das setzt das Einverständnis der Gebietskrankenkasse voraus: "Der Entscheidungsvorgang für die Auswahl eines Bewerbers muss öffentlich oder zumindest für alle Beteiligten transparent gemacht werden. Und die Abschaffung des Hearings sollte wenigstens überdacht werden. Nur so lassen sich derartige Missverständnisse für die Zukunft vermeiden. Die NÖGKK hat es nun in der Hand, inwieweit sie an Offenheit, Transparenz und größtmöglicher Fairness bei Kassenvertragsvergaben mitarbeiten will."

