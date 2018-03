Karrierechance Österreich: ExpertInnen der Zukunft treffen auf potenzielle Arbeitgeber

Innovative Veranstaltung in der WKÖ bringt MINT-Studierende aus Drittstaaten mit heimischen Betrieben zusammen

Wien (OTS/PWK166) - "Karrierechance Österreich - internationale Talente für unsere Wirtschaft" - unter diesem Motto ist die Wirtschaftskammer Österreich initiativ im Kampf gegen den Fachkräftemangel. In einem völlig neuen Veranstaltungsrahmen kamen gestern, Abend im Haus der Wirtschaft Studierende der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) aus Drittstaaten mit Vertretern innovativer heimischer Unternehmen zusammen, um zu netzwerken und berufliche Kontakte zu knüpfen.

Statt langer Tischreihen machten Stehtischchen eine dynamische Kommunikation zwischen den internationalen Jungtalenten, für die leichtere Erkennung mit gelben Bändern ausgestattet, und ihren potenziellen österreichischen Arbeitgebern (mit roten Bändern) möglich.

"Wir bringen hier die Expertinnen und Experten der Zukunft mit global engagierten Unternehmen zusammen, die für ihr weiteres Wachstum genau solche hoch qualifizierten Kräfte brauchen", betonte WKÖ-Präsident Christoph Leitl bei der Eröffnung der Veranstaltung vor den rund 150 Gästen gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Kurz und dem Vizerektor der Montanuniversität Leoben, Peter Moser. Mit Initiativen wie diesem Netzwerk- und Kennenlerntreffen gegen den Fachkräftemangel ist die WKÖ am Puls der Zeit, denn "weltweit ist Qualifikation längst zum Wettbewerbsfaktor geworden und ist gesuchter denn je", wie Leitl betonte.

Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, bei deren Entstehung die WKÖ wesentlich mitgewirkt hat, sei ein wichtiger Schritt gelungen, um Österreich als Arbeitsstandort für Fachkräfte aus Drittstaaten attraktiv zu machen. Nun seien hier weitere Verbesserungen wie etwa weniger Bürokratie im Verfahren und eine moderatere Einkommensgrenze notwendig, so Leitl.

Die WKÖ selbst hat auf ihrem internationalen Außenauftritt www.advantageaustria.org nun eine eigene Kategorie "working in Austria" eingerichtet. Damit wird auf nunmehr 28 Sprachen umfassend über die Rot-Weiß-Rot - Karte, Leben und Arbeiten in Österreich informiert.

Sebastian Kurz: "Wir haben die Situation, dass es einerseits Klagen über Fachkräftemangel gibt, andererseits viele ausländische Studierende, die in Österreich studiert haben, auf Kosten des österreichischen Steuerzahlers, und das Land verlassen. Ich danke daher Präsident Christoph Leitl für die heutige Veranstaltung, um Wirtschaft und Fachkräfte zusammen zu bringen." Kurz verweist auch auf einen Verbesserungsbedarf bei der Rot-Weiß-Rot-Karte: "Wir bilden junge Menschen mit Steuergeld aus, aber arbeiten und Steuern zahlen tun sie dann woanders. Das ist nicht unvernünftig."

Der Staatssekretär plädiert daher ebenso wie die WKÖ dafür, den Abschluss zum Bachelor anzuerkennen und Bachelor-Absolventen eine Arbeit in Österreich zu ermöglichen. Zudem will Kurz auch die Senkung der Einkommensgrenze für fertige Akademiker. "Wer Steuern zahlt und in einem Job seiner Ausbildung entsprechend arbeitet, soll bleiben dürfen", sagte Kurz. (PM)

