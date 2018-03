Erweitertes HD-Angebot: Bei UPC ab sofort bis zu 40 TV-Sender in HD-Qualität

Multimedia-Provider erweitert HD-Angebot um fünf weitere Sender Insgesamt Erhöhung auf 220 TV-Kanäle im UPC Netz

Wien (OTS) - UPC, Österreichs größter Kabelanbieter, erweitert sein TV-Angebot erheblich. Ab sofort nimmt UPC fünf weitere hochkarätige Sender in brillanter Qualität ins Programm. Damit können UPC-Kunden mit optional bis zu 40 HD-Sendern das wohl umfangreichste Angebot eines österreichischen Kabelanbieters in bestechender Schärfe genießen. Insgesamt können UPC-Kunden aus einem umfangreichen TV-Portfolio von optional bis zu 220 TV-Kanälen wählen.

Die angegebene Anzahl der verfügbaren TV- und HD-Kanäle versteht sich inklusive Sky und Zusatzpakete.

Eines der umfangreichsten TV-Angebote erhalten nur UPC-Kunden. Denn mit bis zu 220 TV-Kanälen und rund 4.500 On Demand Inhalten setzt der Multimedia-Provider auf Unterhaltung pur. Und das immer mehr in High Definition Qualität. Durch die Ausstrahlung von fünf weiteren HD-Programmen steht Kunden ein noch die da gewesenes Angebot von bis zu 40 TV-Sendern in brillanter Bild- und Tonqualität zur Verfügung. "Die Ausweitung des HD-Portfolios zeigt, wie sehr UPC am Puls der Zeit ist und auch wie rasch das Unternehmen Kundenwünsche umsetzt. Fernsehen in HD ist aus Österreichs Wohnzimmer nicht mehr wegzudenken. Unser Angebot überzeugt und ist das bisher größte HD-Angebot von UPC", so Gerald Schwanzer, CMO von UPC Austria.

Neu bei UPC in HD:

RTL Living HD

Inspiration pur! Lustvolles Kochen, ausgesuchte Tipps für Körper und Seele, die neuesten Wohntrends und schönsten Urlaubsparadiese.

Passion HD

Das Format für große Gefühle: mit exklusiven Erstausstrahlungen, den beliebtesten Soaps, Telenovelas und romantischen Serienhighlights.

PLANET HD

Die Vielfalt unserer Welt in facettenreichen Dokus aus Zeitgeschichte, Kultur, Natur, Sport, Wissenschaft und Technik plus Reportagen und Serien.

KinoweltTV HD

Spielfilm-Highlights und legendäre Momente der Filmgeschichte, großes internationales Kino, Qualitätsfilme und Filmreihen berühmter Stars.

Cartoon Network HD

Cartoons mal anders! Die beste Adresse für Spaß und Action mit Zeichentrickspaß und Abenteuer beliebter Charaktere.

Erhältlich sind die neuen HD-Kanäle im Paket "HD EXTRA", das schon 13 hochkarätige Sender in High Definition beinhaltet. Dieses Paket ist bereits bei Super F.I.T. Family und Top F.I.T. inkludiert. Der Preis für HD EXTRA als Zusatzoption bleibt trotz Erweiterung weiterhin bei nur Euro 4,99 mtl.

Ebenfalls neu bei UPC: HSE24 Extra

Einen zusätzlichen Sender gibt es bei UPC zudem für alle Teleshopping-Begeisterte. Ab sofort bietet der Entertainment-Provider einen weiteren Shopping Kanal. Der neu bei UPC TV START und UPC TV PLUS aufgenommene Sender HSE24 Extra bietet Schnäppchen und extra günstige Angebote aus allen Bereichen. HSE24 Extra ergänzt das bestehende Angebot von HSE24, das sich bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit bei den UPC TV-Kunden erfreut.

