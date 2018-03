EANS-News: Software AG / Software AG setzt auf Dividendenkontinuität

Darmstadt - 20. März 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat

der Software AG (FRA: SOW) werden der Hauptversammlung am 03. Mai 2013 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2012 erneut eine Dividende in Höhe des Rekordvorjahres von 0,46 Euro pro Aktie (Vj. 0,46 Euro) zu zahlen. Damit würde sich auf Basis der ausgegebenen Aktien die Ausschüttungsquote vom Konzern-Nettoergebnis 2012 (164,7 Millionen Euro) auf 24% (Vj. 22%) erhöhen.

Die Dividendenpolitik der Software AG ist an der langjährigen Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet. Die Höhe der Dividende richtet sich bei der Software AG einerseits nach dem ausgewiesenen Konzernergebnis sowie dem freien Cashflow und berücksichtigt andererseits den Finanzmittelbedarf des Unternehmens für das weitere Wachstum. Seit dem Geschäftsjahr 2012 ist die Strategie der Software AG verstärkt auf Wachstum im Geschäftsbereich BPE ausgerichtet. Das Unternehmen wird daher in den weltweiten Ausbau von Marketing und Vertrieb investieren. Trotz dieses auf langfristiges Unternehmenswachstum ausgerichteten Investitionsprogramms - das wie bereits angekündigt im laufenden Geschäftsjahr eine Ergebnisbelastung nach sich ziehen wird - schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Software AG eine Dividende in Höhe des Rekordvorjahres vor. Zielsetzung ist neben der Investition in Wachstum, die Aktionäre auch in diesem Jahr an der hohen Ertragskraft der Software AG durch eine kontinuierliche Dividende teilhaben zu lassen.

Zusätzlich zu der vorgeschlagenen Dividende hatten Vorstand und Aufsichtsrat im Februar dieses Jahres ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 180 Millionen Euro beschlossen. Bis einschließlich 18.03.2013 wurden rund 1,7 Millionen Aktien erworben. Die eigenen, von der Gesellschaft gehaltenen Aktien, sind nicht dividendenberechtigt und führen zu einer Reduzierung der Ausschüttungssumme. Die vorgeschlagene Dividende von 0,46 Euro je Aktie bleibt davon unberührt.

Software AG
Uhlandstr. 12
D-64297 Darmstadt
WWW: http://www.softwareag.com

Barbara Kögler

Senior Vice President Corporate Communications

E-Mail: barbara.koegler @ softwareag.com

Tel: +49 (0)6151 92 1574

Paul Hughes

Director Media Relations

E-Mail: paul.hughes @ softwareag.com

Tel: +49 (0)6151 92 1787