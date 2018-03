EANS-Hinweisbekanntmachung: Fair Value REIT-AG / Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzern-Jahresfinanzbericht

Deutsch:

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2013

Veröffentlichungsort :

http://www.fvreit.de/finanzberichte/geschaeftsberichte/geschaeftsbericht-2012.html

Englisch:

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2013

Veröffentlichungsort :

http://www.fvreit.de/en/financial-reports/annual-reports/annual-report-2012.html

Emittent: Fair Value REIT-AG Leopoldstraße 244 D-80807 München Telefon: +49 (0) 89 9292815 01 FAX: +49 (0) 89 9292815 15 Email: info @ fvreit.de WWW: http://www.fvreit.de Branche: Immobilien ISIN: DE000A0MW975 Indizes: CDAX, Classic All Share, Prime All Share, RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch