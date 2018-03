"Ich wollte überhaupt nicht, dass die FPÖ in die Regierung geht"

Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess im NU-Interview über Haiders Antisemitismus und geheime Kontakte zu jüdischen Organisationen

Wien (OTS) - Zehn Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Politik blickt die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess im Gespräch mit der am 21. März erscheinenden Vierteljahreszeitschrift NU auf die dramatischen Wochen nach dem Antritt der schwarz-blauen Regierung zurück. "Ich wollte überhaupt nicht, dass die FPÖ in die Regierung geht", sagt sie. Mit Jörg Haider habe sie heftige Auseinandersetzungen gehabt, über die Europa- und Außenpolitik, vor allem aber auch über den Umgang mit der Vergangenheit.

Haider charakterisiert sie als ohne "ideologisches Fundament im eigentlichen Sinne": "Kam aus dem Publikum viel Applaus, setzte er noch eins drauf und noch eins und das dritte Mal war dann häufig zu viel", sagt sie zu Haiders umstrittensten antisemitischen Aussagen wie jenen über Ariel Muzicant und "Dreck am Stecken". In diesem Punkt habe seine Familiengeschichte eine wichtige Rolle gespielt. "Alles, was auch nur im Entferntesten ein Angriff auf seine Eltern war, löste reflexartige Verteidigung aus".

Riess bestätigt auch informelle Kontakte mit jüdischen Organisationen in den USA. "Damals musste ich eine Art Schweigegelübde leisten, zum Beispiel bei der Anti-Defamation League". "Denn jeder, der offiziell mit uns gesprochen hätte, hätte als Verräter gegolten".

Noch ein Detail enthüllt Riess. Es war Elisabeth Gehrer, der es die Wenderegierung verdankt, dass sie nicht mit staubigen Schuhen zur Angelobung schritt. Die Unterrichtsministerin hatte ein Packerl Tempo-Taschentücher dabei. Nach dem Gang durch den unterirdischen Tunnel putzte man sich damit die Schuhe.

Das gesamte Interview findet sich auf www.nunu.at oder im Heft, zu beziehen unter office @ nunu.at

