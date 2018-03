ARBÖ: "Wetten, dass...?" kommt nach Wien in die Stadthalle

Erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um den 15. Bezirk erwartet

Wien (OTS) - Zehn Jahre ist es her, dass die beliebte TV-Show in Wien zu Gast war. Am Samstag, den 23.03.13 ist es wieder so weit, aus der Halle D der Wiener Stadthalle wir es wieder ertönen: "Top, die Wetter gilt!". Wieder werden tolle Gäste erwartet, wie 50 Cent, Depeche Mode, One Republic, Anna Loos, Heiner Lauterbach, Michael Bublé und noch weitere Stars.

Da rund um das Festgelände mit großem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, rät Martin Jaschke, vom ARBÖ-Informationsdienst, auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen. Die U-Bahnlinie U6 und die Straßenbahnlinie 49 halten nahe der Stadthalle.

Wer doch mit dem eigenen Fahrzeug anreist sollte die generelle Kurzparkzone von 18 bis 23 Uhr beachten. Diese gilt gerade am Wochenende und auch an Feiertagen und begrenzt die maximale Parkdauer auf 2 Stunden, so der ARBÖ. Als Alternative zum Abstellen des Fahrzeuges bieten sich die Garagen in der Stadthalle und der Lugner City an. Neben der Parkplatzsuche könnte auch die Anreise durch Staubildung, vor allem auf der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel, sehr nervenaufreibend sein.

