Markenkonflikt zwischen Versicherer ERGO und Verband der Ergotherapeuten Österreichs bereinigt

Versicherung leistet dem Verband freiwillige Unterstützungen bei der Markenumstellung während Berufsverband auf seine Marke verzichtet und Domain überträgt.

Wien (OTS) - Das österreichische Patentamt hat dem Löschungsantrag der ERGO Versicherungsgruppe AG für die vom Verband der Ergotherapeuten verwendete Marke "ergo AUSTRIA" in erster Instanz stattgegeben. Um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden, hat der Verband auf ein Rechtsmittel verzichtet. Der Verband hat bereits seine Vereinsbezeichnung geändert. Die Versicherung verzichtet freiwillig auf den ihr zustehenden Ersatz der Verfahrenskosten und leistet dem Verband einen finanziellen Beitrag zu den Umstellungskosten auf die neue Marke "Ergotherapie Austria".

Im Vordergrund der Markenrechtsangelegenheit standen für die Versicherung die Wahrung der länger eingetragenen Markenrechte und der Verwechslungsschutz. "Unsere Eigentümergruppe hat bereits seit Ende der 1990iger Jahre viel Geld in den jeweiligen Schutz der Marke in vielen Ländern Europas und weltweit investiert. Diesen Markenrechtschutz möchten wir, so wie alle anderen Unternehmen die eingetragene Markenrechte besitzen, bewahren. Es ging und geht uns keineswegs darum, den Verband der Ergotherapeuten bzw. deren Mitgliedern zu schaden. Im Gegenteil, wir schätzen gerade als Versicherung, die wertvolle Arbeit der Ergotherapeuten in unserem Land. Wir bieten beispielsweise im Rahmen unserer Unfallvorsorge Kostenersatz für Rehabilitationsleistungen nach einem Unfall, wo Ergotherapeuten eine ganz wichtige Rolle für die Lebensverbesserung der Patienten spielen. Deshalb sind wir gerne bereit, einen Teil der Umstellungskosten zu finanzieren und sehr großzügige Übergangsfristen bis Ende Mai 2013 für die Adaptierung des neuen Webauftrittes und neues Informationsmaterial einzuräumen" erklärt Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der ERGO Austria International AG.

Die Marke "ergo AUSTRIA" ist bereits gelöscht. Als ersten Schritt für den neuen Auftritt des Bundesverbandes wurde bereits in der Generalversammlung im Oktober 2012 die Vereinsbezeichnung auf "Ergotherapie Austria - Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs geändert. Nunmehr wird auch das bisher verwendete Logo "ergo AUSTRIA" durch "Ergotherapie Austria" ersetzt und die Webadresse des Therapeutenverbandes www.ergoaustria.at wird auf www.ergotherapie.at geändert. " Die Umstellung und der vorangegangene Konflikt waren für uns als gemeinnütziger Verein herausfordernd. Wir blicken aber nun nach vorne und sind froh, zu einer Lösung gekommen zu sein. In nächster Zukunft werden wir uns der Festigung unserer neuen Marke widmen und so selbstverständlich auch weiterhin zur Sicherung einer hochwertigen Versorgung der Bevölkerung mit Ergotherapie beitragen", beschreibt Marion Hackl, Präsidentin des Bundesverbandes der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs, die Pläne des Berufsverbandes.

Über die ERGO Austria

Zur ERGO Austria International AG gehören in Österreich die operativ tätigen Versicherungen ERGO Versicherung AG, BANK AUSTRIA Versicherung, VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensions- und Vorsorgekasse sowie die ERGO Insurance Service GmbH, in der Back-Office Aktivitäten zusammengefasst sind. Die ERGO Austria ist die fünftgrößte Versicherungsgruppe am österreichischen Versicherungsmarkt. Zur ERGO Austria gehören Tochtergesellschaften in derzeit sechs Ländern in Mittel- und Osteuropa. Als primäre Vertriebspartner fungieren sowohl in Österreich als auch im Ausland die Bank Austria/UniCredit Group und die Volksbank Gruppe. Die ERGO Austria International AG in Wien ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe AG mit Sitz in Düsseldorf. Infos unter www.ergo-austria.com

Über Ergotherapie Austria, Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs

Der Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, die ergotherapeutische Versorgung der österreichischen Bevölkerung sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich der Bundesverband als wichtiger Partner im Gesundheitswesen etabliert:

Der Verband arbeitet an Gesetzen und Papieren im Gesundheitswesen mit, ist Ansprechpartner für Behörden und Sozialversicherungsträger und orientiert sich stets am Wohle des Patienten.

