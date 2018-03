EANS-News: ECO Business-Immobilien AG veröffentlicht Jahresfinanzbericht 2012

Jahresgeschäftsbericht

Die im Standard Market Auction der Wiener

Börse notierende ECO Business-Immobilien AG ("ECO") hat heute den Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2012 veröffentlicht.

Im Jahr 2012 standen bei ECO weiterhin die Optimierung des bestehenden Immobilienportfolios inklusive Redevelopment-Maßnahmen sowie die Redimensionierung des Portfolios im Vordergrund. Fünf Objekte wurden 2012 verkauft; Zukäufe sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2012 verfügte ECO über 56 Immobilien (2011:

60 Immobilien). Die Reduzierung der Immobilienanzahl im Vergleich zum Gesamtjahr 2011 ist auf planmäßig im Rahmen des Redimensionierungsprogramms erfolgte Verkäufe von vier Objekten in Österreich sowie einem Objekt in Deutschland zurückzuführen; dem Abgang dieser fünf Immobilien stand die Teilung einer Liegenschaft gegenüber, so dass sich die Zahl der Objekte im Portfolio per Saldo nur um vier Immobilien verminderte.

Die Fortführung des Redimensionierungsprogramms und die Verkäufe von fünf Objekten führten im Geschäftsjahr 2012 zu einem Rückgang der Vermietungserlöse um 4,9 % auf 43,0 Mio EUR, nach 45,2 Mio EUR im Jahr 2011. Der Anteil der auf das Österreich-Portfolio entfallenden Vermietungserlöse lag bei 59,5 %, jener des Deutschland-Portfolios betrug 37,7 %. Die verbleibenden 2,8 % waren den übrigen Ländern zuzurechnen.

Die Veräußerungserlöse aus zum Verkauf sowie als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien summierten sich zum Stichtag 31. Dezember 2012 insgesamt auf 50,5 Mio EUR und waren somit um 20,6 Mio EUR oder 28,9 % niedriger als im Gesamtjahr 2011. Die Verkäufe erfolgten zu einer durchschnittlichen IFRS-Marge von (3,1) % (nach (3,9) % 2011). Insbesondere wegen der geringeren Veräußerungserlöse reduzierten sich die Umsatzerlöse des ECO-Konzerns im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 19,7 % auf 93,5 Mio EUR (2011: 116,4 Mio EUR) zurück.

Der Gesamtwert des Immobilienvermögens der ECO reduzierte sich zum 31. Dezember 2012 im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres auf 523,9 Mio EUR (2011:

621,7 Mio EUR). Neben den Verkäufen waren negative Zeitwertanpassungen in Höhe von insgesamt netto 45,7 Mio EUR dafür ausschlaggebend.

Per Stichtag 31. Dezember 2012 erhöhte sich die Bilanzsumme von ECO zwar um 17,6 % auf 821,5 Mio EUR (2011: 698,3 Mio EUR), das ist jedoch vor allem auf einen Anstieg bei den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten aus verbundenen Unternehmen sowie analog auf einen Anstieg bei den kurzfristigen finanziellen Schulden aus verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Grund dafür ist die durchgeführte Umstrukturierung der ECO Treasury GmbH.

Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich auf (12,0) Mio EUR nach (18,6) Mio EUR im Jahr 2011. Dies entspricht einer Verbesserung um 35,5 %, die einerseits auf das im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Verkäufe reduzierte Volumen an Kreditverbindlichkeiten zurückzuführen ist, das sich von 312,7 Mio EUR auf 270,3 Mio EUR reduzierte. Andererseits sind dafür die reduzierten Zinsaufwendungen für Derivate ausschlaggebend, die sich von 9,2 Mio EUR auf 7,2 Mio EUR verringerten.

Das Ergebnis vor Steuern lag zum 31. Dezember 2012 bei (39,3) Mio EUR nach (20,2) Mio EUR im Gesamtjahr 2011. Das Ergebnis nach Steuern kam bei (47,4) Mio EUR (2011: (12,0) Mio EUR) zu liegen. Das Ergebnis je Aktie lag damit im abgelaufenen Geschäftsjahr bei (1,37) EUR, nach (0,36) EUR in 2011.

Der Finanzbericht der ECO steht auf der Website des Unternehmens

http://www.eco-immo.at/de/investor-relations/publikationen/publikationen-2012

zur Verfügung.

ÜBERBLICK ECO-IMMOBILIENPORTFOLIO

per 31.12.2012 Öster- Deutsch Übrige Gesamt Gesamt reich -land Länder 2012 2011 Gesamtnutzfläche (m²) 204.384 140.029 25.061 369.474 419.618 Büro (m²) 98.856 18.548 14.396 131.799 154.664 Retail (m²) 87.798 113.735 9.949 211.482 204.408 Gewerbe, Parkflächen & Sonstige (m²) 17.731 7.746 716 26.193 60.546 Garagenplätze (Anzahl) 2.099 1.193 302 3.594 3.632 Leerstandsquote Nutzfläche (%) 20,1 6,9 72,2 18,6 26,7 ø Miete Büro (EUR/m²) 9,46 9,75 18,32 9,72 9,33 ø Miete Retail (EUR/m²) 9,87 8,64 9,51 9,13 10,17 Immobilienvermögen (Mio EUR) 294,9 185,7 43,3 523,9 621,7 Rendite (%) 6,55 7,43 2,61 6,54 5,73

AUSGEWÄHLTE UNTERNEHMENSKENNZAHLEN (IN MIO EUR AUSSER ANDERS ANGEGEBEN)

Kurzfassung 1-12/2012 1-12/2011 Vermietungserlöse 43,0 45,2 Aufwendungen aus dem Abgang von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien (32,5) (68,6) Nettoergebnis aus der Anpassung der Zeitwerte (45,7) (26,6) EBITDA 20,4 24,8 EBIT (27,4) (1,8) Ergebnis pro Aktie in EUR (1,37) (0,36) Funds from Operation ("FFO") 3,3 8,0 NAV je Aktie zum Stichtag in EUR 8,7 10,2 Konzernergebnis (47,4) (12,0)

AUSGEWÄHLTE BILANZKENNZAHLEN (in Mio EUR)

31.12.2012 31.12.2011 Langfristige Vermögenswerte 464,3 548,1 davon als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 455,2 532,1 Kurzfristige Vermögenswerte 357,2 150,2 davon Zum Verkauf gehaltene Immobilien 68,7 89,5 Eigenkapital 296,3 346,9 davon auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 296,1 346,2 Langfristige Schulden 181,4 196,8 Kurzfristige Schulden 343,8 154,5 SUMME EIGENKAPITAL UND SCHULDEN 821,5 698,3

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf Basis aller der ECO Business-Immobilien AG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen werden üblicherweise mit Begriffen wie "erwarten", "schätzen", "planen", "rechnen", "davon ausgehen", "sollen", "sollten", "können", etc. umschrieben. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. ECO weist darauf hin, dass die tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedenster Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen abweichen können.

Unternehmen: ECO Business-Immobilien AG Alserbachstraße 32 A-1090 Wien Telefon: 521 45 - 0 FAX: 521 45 - 111 WWW: www.eco-immo.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000617907 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

