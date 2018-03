Ministerin Claudia Schmied zum Tod von Gerhardt Moswitzer

Wien (OTS/BMUKK) - "Gerhardt Moswitzer war ein Meister des Metalls. Er verstand es virtuos, die Materialien des 19. Jahrhunderts im künstlerischen Geist des 20. und sogar des 21. Jahrhunderts einzusetzen. In der Abstraktion fand er den notwendigen Ausdruck sowohl für die industrielle als auch postindustrielle Welt. Trotzdem vermittelte er stets ganz konkrete Anliegen. Gerhardt Moswitzer arbeitete seit Jahrzehnten in den Bildhauer-Ateliers des Bundes im Prater. Durch seinen Tod verliert Österreich einen seiner ganz Großen einer zeitlos zeitgemäßen Kunst", so Bundesministerin Dr. Claudia Schmied. "Mein Mitgefühl gilt den Verwandten von Gerhardt Moswitzer."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Mag. Raimund Lang

Pressesprecher

Tel.: +43 1 53120 5030

raimund.lang @ bmukk.gv.at

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/index.xml