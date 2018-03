WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Produkt und Marketing sind das Geheimnis - von Günter Fritz

Steigen die Zinsen, droht dem Tourismus bald Ungemach

Wien (OTS) - Österreichs Tourismus jagt von einem Rekord zum nächsten und sonnt sich angesichts der Winterzwischenbilanz in den strahlendsten Zukunftsaussichten. Tatsächlich trügt der schöne Schein aber beträchtlich. Denn laut Daten der Hotel- und Tourismusbank könnte der Branche schon bald Ungemach drohen: nämlich dann, wenn die momentan historisch niedrigen Zinsen wieder steigen (siehe Artikel Seite 2). Der Cashflow vor Zinsen in der Hotellerie, die so stark fremdfinanziert ist wie kein anderer Wirtschaftszweig, lässt stark zu wünschen übrig. Seit dem Jahr 2000 ist er um 13,62 Prozent gesunken, obwohl gleichzeitig so gut wie alle Kostenpositionen zusätzlich zur Inflation zweistellig gestiegen sind. Einzig der Wareneinsatz war in dem Zeitraum mit 2,6 Prozent leicht rückläufig. Werden die Fremdkapitalkosten wieder höher - und das könnte in absehbarer Zeit der Fall sein - werden die aus der sinkenden Umsatzrentabilität resultierenden Probleme bald sichtbar werden. Das wäre auch für die Gesamtwirtschaft negativ, denn immerhin beträgt die direkte Wertschöpfung des Tourismus 7,5 Prozent des BIP.

Für die Hoteliers gilt es also, künftig mehr auf die Durchsetzung eines vernünftigen Preises zu schauen als wie bisher auf das Halten oder Steigern der Auslastung. Und das wiederum geht nur mit den richtigen Angeboten und Produkten, wie die jüngste Destinationsstudie der Österreichischen Hoteliervereinigung zeigt: Denn nur jene Orte beziehungsweise Regionen, die innovativ sind und aktiv zeitgemäßes Marketing betreiben, können sich über überdurchschnittliche Nächtigungs- und Umsatzzuwächse freuen - beispielsweise die Wachau, Saalfelden-Leogang, Werfenweng, Serfaus-Fiss-Ladis oder der Wolfgangsee. Bei moderner Werbung geht es aber längst nicht mehr nur um den Mitteleinsatz, der österreichweit mit insgesamt 350 Millionen Euro Marketingbudget durchaus respektabel ist. Es geht vor allem darum, ausgetretene Werbepfade zu verlassen und sich noch mehr auf Internet und Social Media einzulassen. Gerade mit Letzteren tun sich viele Tourismusbetriebe oft noch schwer, obwohl die Branche auf Twitter, Facebook, Youtube oder bei Blogs und Foren gleich nach Inhalten wie Sex oder Autos Topvolumina beim Usertraffic aufweist.

Die neuen Kommunikationskanäle eigenen sich überdies bestens, auch in fernen Ländern nach Spezialzielgruppen zu fischen, was mit herkömmlichen Mitteln kaum zu finanzieren wäre. Das Motto "Wer nicht wirbt, der stirbt", gilt heute ganz besonders im Tourismus -vorausgesetzt, dass auch entsprechend einzigartige und konkurrenzfähige Produkte angeboten werden.

