Dr. Kerstin Holzinger als neue Partnerin bei HASLINGER / NAGELE & PARTNER.

Linz (OTS) - Mit Kerstin Holzinger gewinnt HASLINGER / NAGELE einen der jungen "Shooting Stars" des öffentlichen Wirtschaftsrechts als neue Partnerin. Aus der Eliteschmiede des Instituts von Univ. Prof. Dr. Holoubek (Wirtschaftsuniversität Wien) kommend hat sich die frisch angelobte Anwältin schon in jungen Jahren eine exzellenten Ruf in der Fachwelt erworben - und ist zugleich der Wissenschaft treu geblieben.

Seit März 2013 verstärkt Dr. Kerstin Holzinger das Anwaltsteam bei HASLINGER / NAGELE & PARTNER RECHTSANWÄLTE GMBH in Wien. Sie ist nach ihrer Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte im März als neue Partnerin eingetreten.

Dr. Holzinger war nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Université du Poitiers bei Univ.-Prof. Dr. Michael Holoubek als Universitätsassistentin am Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Universitätsassistentin hat Frau Dr. Holzinger zahlreiche Publikationen im Bereich des Öffentlichen Rechts (sowohl im Bereich des allgemeinen Verwaltungs und Verfassungsrechts als auch insbesondere im Vergaberecht) veröffentlicht. Ihr Grundriss zum Vergaberecht (gemeinsam mit Univ. Prof. Dr. Michael Holoubek und Dr. Claudia Fuchs) gilt - mittlerweile in 3. Auflage - als Standardwerk. Während ihrer sich daran anschließenden Anwaltsausbildung bei HASLINGER / NAGELE & PARTNER RECHTSANWÄLTE GMBH vertiefte sie diese fachliche Ausrichtung, bearbeitete ein breites Spektrum von öffentlich-rechtlichen Problemstellungen und sammelte praktische Erfahrung vor allem in vergabe und umweltrechtlichen Fällen. Ihre Ausbildung zur Rechtsanwältin wurde insbesondere durch intensive Tätigkeiten auch in den Bereichen des allgemeinen Zivil und Gesellschaftsrechts komplettiert.

Mit ihrem vielfältigen Ausbildungshintergrund kann Dr. Kerstin Holzinger sowohl in grundsätzlichen Problemstellungen als auch in verfahrensrechtlichen Causen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts fundierte rechtliche Unterstützung bieten.

