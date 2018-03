FSG NÖ: Landesvorstand der FSG NÖ nominiert einstimmig Markus Wieser als Spitzenkandidaten für die AKNÖ-Wahl 2014

Generationswechsel wurde einstimmig beschlossen.

Wien (OTS/FSG) - Bei der heute, am 19. März 2013, stattgefunden habenden Landesvorstandssitzung der FSG NÖ wurden entscheidende Weichen für die Zukunft der AKNÖ gestellt. Einstimmig nominierte der Landesvorstand Kollegen Markus Wieser als zukünftigen Spitzenkandidaten der FSG NÖ für die kommende AKNÖ-Wahl im Jahr 2014. FSG-NÖ-Landesvorsitzender René Pfister dazu: "Die FSG NÖ hat frühzeitig klare Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Wir haben einen lange geplanten Generationswechsel vollzogen und sind nun als Sozialdemokratische GewerkschafterInnen gut für die Zukunft aufgestellt. Hermann Haneder hat eine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren geleistet und diesen angestrebten Übergang professionell vorbereitet und unterstützt, dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung." Mit Markus Wieser nominiert die FSG NÖ einen geschätzten und anerkannten Kollegen, der schon seit 2005 Vizepräsident der AKNÖ ist und somit vollkommen in alle Vorhaben und Schwerpunkte der AKNÖ eingebunden war und ist und diese auch schon in der Vergangenheit maßgeblich mitbeeinflusst hat. "Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und werde dieses Vertrauen durch Arbeit und Einsatz für die ArbeitnehmerInnen Niederösterreichs zurückzahlen", hält Markus Wieser abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

FSG Niederösterreich - Öffentlichkeitsarbeit

Marcus Arige

marcus.arige @ oegb.at

0664/614 50 59