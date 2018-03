Neue Geschäftsführer an der Spitze von ORF-Tochtergesellschaften

Oliver Böhm leitet ORF-Enterprise, Harald Kräuter führt GIS

Wien (OTS) - Zwei der wichtigsten ORF-Tochtergesellschaften bekommen neue Geschäftsführer: Oliver Böhm hat mit 18. März 2013 seine Tätigkeit als Chief Operating Officer (COO) der ORF-Enterprise aufgenommen und wird gemeinsam mit Franz Prenner und Mag. Beatrice Cox-Riesenfelder die ORF-Vermarktungstochter leiten. Bei der Gebühren Info Service GmbH (GIS) folgt Dr. Harald Kräuter dem pensionsbedingt ausscheidenden Ing. Jürgen Menedetter und bildet künftig gemeinsam mit Mag. Johann Simon das Geschäftsführungsteam der GIS. Bei einem Pressegespräch am Dienstag, dem 19. März 2013, stellte der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl, die beiden neuen Geschäftsführer vor. Oliver Böhm und Harald Kräuter skizzierten die zukünftigen Herausforderungen an die ORF-Enterprise und GIS.

Mag. Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des ORF:

"Mit Oliver Böhm und Harald Kräuter konnten wir zwei profilierte Medienmanager für die Leitung von zwei der wichtigsten ORF-Tochtergesellschaften gewinnen. Oliver Böhm ist ein ausgewiesener Vermarktungs-Profi und konnte große Erfolge vor allem im Radio-Bereich verbuchen. Er wird wichtige Akzente im Kerngeschäft Verkauf und im Kundenservice setzen und in der Enterprise einen Change-Prozess einleiten."

Harald Kräuter hat sich in seiner ORF-Laufbahn in den verschiedensten Positionen als Topmanager erwiesen. Den anstehenden Herausforderungen für die GIS wird er mit professioneller Leidenschaft begegnen. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl Oliver Böhm als auch Harald Kräuter gemeinsam mit ihren jeweiligen Partnern in der Geschäftsführung die beiden wichtigsten Finanzierungsquellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich nachhaltig sichern werden."

Oliver Böhm, COO der ORF-Enterprise:

"Die ORF-Enterprise ist DER trimediale Vermarkter Österreichs und bei TV, Hörfunk und Online die Nummer eins in diesem Land. Seit ihrer Gründung ist es der ORF-Enterprise gelungen, exzellentes Know-how zu entwickeln und dieses an hochqualifizierte Mitarbeiter/innen weiterzugeben. Mein Ziel ist es, den Umsatz auf hohem Niveau zu halten bzw. auszubauen und einen Change Prozess durchzuführen. Eine Restrukturierung weg vom alleinigen 'One face to the customer' mit Fokus auf die einzelnen Gattungen und Produkte wird die ORF-Enterprise fit für den segmentierten und umkämpften Werbemarkt machen."

Dr. Harald Kräuter, designierter Geschäftsführer der GIS:

"Mein Ziel ist, mit Information die Zahl der Teilnehmer/innen auf dem derzeit bereits hohen Niveau zu stabilisieren. Die GIS als modernes Dienstleistungsunternehmen verfügt über ein enorm hohes Know-how im Gebührenmanagement. Dieses wollen wir nutzen, um ein neues, zeitgemäßes Gebührenmodell (für Österreich) mitzuentwickeln."

Die neuen Geschäftsführer und die ORF-Tochtergesellschaften

Oliver Böhm / ORF-Enterprise

Oliver Böhm, geboren am 10. März 1970, begann seine Karriere im Metro Verlag und wechselte 1998 in den Privatradio-Bereich. Er war zunächst Verkaufsleiter und danach Geschäftsführer von Energy. Seit 2007 war er Geschäftsführer bei 88.6 und seit 2011 auch von Hit FM (88.6). Er saß als stellvertretender Vorsitzender auch im Beirat des Radiovermarktungsrings RMS.

Die ORF-Enterprise GmbH & Co KG ist die Vermarktungstochter des ORF. Ihre wichtigsten Aufgaben sind der Verkauf der klassischen Werbung in TV und Radio sowie der Sonderwerbeformen (Special Advertising TV, Radio, Internet und Mehrwertnummern) sowie die Vermarktung von ORF On & Teletext, der "ORF nachlese" sowie die Verwertung von Rechten an den Programmen, Angeboten und Marken des ORF.

Harald Kräuter / GIS

Der am 7. Juni 1970 in Klagenfurt geborene Harald Kräuter absolvierte eine HTL-Ausbildung in Nachrichtentechnik und Elektronik und schloss das Studium der Publizistik & Kommunikationswissenschaft/Politikwissenschaft mit einem Doktortitel ab. Seine ORF-Laufbahn begann er 1990 als Tonmeister im Funkhaus in Wien. 1999 wurde Kräuter Technischer Leiter im Landesstudio Niederösterreich und war für den technischen Ausbau des Landesstudios NÖ in St. Pölten verantwortlich, bis er 2002 die Hauptabteilung Technisches Facility Management im ORF-Zentrum leitete. 2007 übernahm er das Investitionsmanagement in der Technischen Direktion und war in dieser Funktion maßgeblich an der Einführung von HDTV im ORF beteiligt. Nach der stellvertretenden und interimistischen Leitung der Technischen Direktion bis Ende 2011 leitete Kräuter zuletzt das ORF-unternehmensweite Effizienzsteigerungsprogramm Focus.

Der gesetzliche Auftrag der GIS - Gebühren Info Service GmbH besteht in der Einhebung von Programmentgelten für den ORF und der daran geknüpften Abgaben für die öffentliche Hand. Weiteres Geschäftsfeld der Gesellschaft ist das Befreiungsmanagement im Telekombereich. Der Erfolg der GIS - 3.527.320 registrierte Haushalte, eine Schwarzseherquote von unter drei Prozent - als kundenorientiertes Unternehmen basiert primär auf Information, den Teilnehmern stehen GIS-Servicezentren in Wien, Graz, Linz und Innsbruck auch persönlich zur Verfügung.

