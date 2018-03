"Wetten, dass ..?" am 23. März live aus Wien

Mit Depeche Mode, Peter Weck, Michael Bublé, Oliver Pocher, 50 Cent u. v. m.

Wien (OTS) - "Wetten, dass ..?" ist nach drei Jahren wieder zu Gast in Österreich: Am Samstag, dem 23. März 2013, macht die Erfolgsshow Station in der Wiener Stadthalle - für Markus Lanz sein erstes Gastspiel in Österreich. Als Wettpaten begrüßt Lanz um 20.15 Uhr live in ORF eins Peter Weck, Rapper 50 Cent, Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, Viktoria und Heiner Lauterbach und Oliver Pocher. Für das Showprogramm konnten mit Depeche Mode, One Republic und Michael Bublé einmal mehr internationale Topacts gewonnen werden. Auch in Wien steht Cindy aus Marzahn Markus Lanz zur Seite.

Markus Lanz: "Eine Show wie 'Wetten, dass ..?' muss natürlich versuchen, jede Altersgruppe anzusprechen: One Republic für unsere Kinder, Depeche Mode für die Eltern, Michael Bublé für alle. Und Cindy für mich." Neben der Show wird Lanz aber voraussichtlich nur wenig Zeit für einen richtigen Wien-Besuch haben: "Das wird, ehrlich gesagt, schwer werden. Tut mir allerdings in der Seele weh, denn es gibt nur wenige Städte, die so sehenswert sind wie Wien. Das liegt an den schönen Gassen, in denen man immer noch das Gefühl hat, gleich kommt der Kaiser um die Ecke. Das liegt am Kaffee im Hawelka. Und das liegt an meiner ausgeprägten Schwäche für Wiener Schnitzel."

Der Countdown bis zur Liveshow

Rund 250 Mitarbeiter/innen sind vor, auf und hinter der Bühne tätig. Während der Live-Sendung können mit den Gästen noch weitere hinzukommen, so dass dann bis zu 350 Personen in der Halle zupacken. 20 Container und zehn Lkw-Auflieger werden entladen, 23 Kilometer Kabel für Licht-, Ton-, Video- und Kameratechnik verlegt. 21 Tonnen Lichttechnik und etwa 660 Scheinwerfer müssen installiert werden. Ein Megawatt Strom bringt "Wetten, dass ..?" zum Erstrahlen, und 2.000 Quadratmeter Bühnenboden werden verlegt.

Mittwoch - noch drei Tage bis zur Sendung:

Der Bühnenaufbau ist in vollem Gange, die Kameras werden in Position gebracht. Die erste Vorbesprechung über den exakten Sendeablauf findet statt. Regisseur Volker Weicker bespricht mit der nun vollzählig angereisten Redaktion und den Kameraleuten den Ablauf. Die behördliche Bauabnahme der Bühne findet statt.

Donnerstag - noch zwei Tage bis zur Sendung:

Die Redaktion tagt, das Show-Licht wird aufgebaut und eingeleuchtet. Die Wettkandidaten sind inzwischen angereist. Die Hauptproben für die Wetten beginnen und ein erster Durchlauf mit den Wettkandidaten startet.

Freitag - noch ein Tag bis zur Sendung:

Nach einer Redaktionskonferenz wird die Beleuchtung der einzelnen Bühnen noch einmal durchgespielt. Die Doubles warten auf ihren Einsatz für den ersten Durchlauf mit Markus Lanz. Am Abend findet die Generalprobe mit den Wettkandidaten und den gedoubelten Künstlern statt.

