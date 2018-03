100 % für Ottakring: Stefan Trittner ist neuer Obmann der ÖVP Ottakring

Wien (OTS) - Nach 16 Jahren an der Spitze der ÖVP Ottakring gab Astrid Buk gestern Abend ihr Amt an die nächste Generation weiter, bleibt aber der ÖVP als Klubobfrau weiterhin erhalten. Bei einem außerordentlichen Bezirksparteitag der ÖVP Ottakring wurde der 27-jährige Bezirksrat Stefan Trittner einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt.

"Ich freue mich, dass wir junge Leute in der ÖVP Ottakring haben, die jetzt bereit sind, Verantwortung zu übernehmen", so Astrid Buk in ihrer Dankesrede anlässlich der harmonischen "Staffelübergabe". Aus den vielen Aktivitäten und Aktionen der letzten Jahre sticht natürlich der Kampf gegen das Parkpickerl hervor. "In Ottakring war der Startschuss gegen das Drüberfahren der rot-grünen Regierung, hier wurden die meisten Stimmen für eine Volksbefragung zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung gesammelt", so Buk und weiter: "Auch beim Weltkulturerbe für Steinhof haben wir uns stark engagiert und werden wir auch in Zukunft nicht locker lassen."

Stefan Trittner, bisher Obmann der Jungen ÖVP im Bezirk, hat letztes Jahr sein Studium der internationalen Betriebswirtschaft beendet und arbeitet nun in einem internationalen Beratungsunternehmen. "Ich freue mich, dass Astrid Buk als Stellvertreterin im Team verbleibt und weiterhin ihre Erfahrung einbringen wird. Mit unserem Leitantrag "Wir in Ottakring. Unser Weg nach vorne" haben wir die Eckpunkte unserer Arbeit für den Bezirk klar definiert: Mehr direkte Demokratie, Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandorts Ottakring, eine Offensive bei den Öffis im Bezirk sowie "Freiraum Ottakring 2050", ein Blick aus der Sicht der Jugend auf unseren Bezirk."

Neben Astrid Buk wurden auch Wolfgang Böhm, der Nationalratsabgeordnete Michael Ikrath, BzR Stefan Nemeth, Stipo Pilic sowie Sonja Ziganek zu Stellvertretern/innen von Stefan Trittner gewählt. Landesparteiparteiobmann StR Manfred Juraczka bedankte sich bei der scheidenden Obfrau mit dem Goldenen Ehrenzeichen der ÖVP Wien und wünschte der neuen Mannschaft rund um Trittner alles Gute: "Stefan ist mit 27 Jahren der jüngste Bezirksparteiobmann in der Geschichte der ÖVP Wien. Ich freue mich, dass der von mir vor einem Jahr eingeschlagene Kurs Früchte trägt, dass wir mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Kräften den Neustart der ÖVP Wien bewerkstelligt haben. Jetzt bedarf es eines Neustarts für Wien: Mitbestimmung statt Bürgerpflanz und echte Reformen statt noch mehr Belastungen für die Wienerinnen und Wiener."

