Der neue Mittwoch: "Die härtesten Jobs Österreichs" mit Conchita Wurst und Roman Rafreider - "Lebe deinen Traum" in London

Außerdem: "Soko Donau"

Wien (OTS) - "Sein und Schein", Conchita Wurst und der Fisch, Roman Rafreider im Blaumann und Traumjobs in London stehen im Mittelpunkt des neuen Mittwochs am 20. März 2013 in ORF eins. Los geht es um 20.15 Uhr mit der "Soko Donau"-Folge "Sein und Schein". Im Anschluss wollen Conchita Wurst und Roman Rafreider "Die härtesten Jobs Österreichs" kennenlernen - und so versucht sich Frau Wurst in der Fischverarbeitung und der "ZiB"-Moderator in einem Bergwerk. Warum das neue Format "Die härtesten Jobs Österreichs" heißt, erfahren die beiden Promis recht schnell. Dass man ebenso hart für seine Träume arbeiten muss, zeigt die zweite Folge der neuen ORF-Reportage-Reihe "Lebe deinen Traum". Diesmal begleitet das ORF-Team zwei Österreicher nach London - Marco Reiner, der als Food-Importeur tagtäglich durch London fährt, um österreichische Spezialitäten zu verkaufen, und Clemens Kazda, der mit seinem neuen Internet-Partnervermittlungsservice durchstarten will.

Die Sendungen im Überblick

"Soko Donau: Sein und Schein", 20.15 Uhr

Die Soko untersucht den Mord am Obmann einer Kleingartensiedlung. In der idyllischen Siedlung mit ihren liebevoll gepflegten Gärten herrscht zwischenmenschlicher Kleinkrieg. Jeder verbirgt ein schmutziges Geheimnis, jeder scheint ein Motiv für die Tat zu haben. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Brigitte Neumeister (Martha Wrolich), Philipp Rudig (Ingo Wrolich), Silvia Fenz (Dr. Egger), Susi Stach (Elfi Kowalski), Maverick Quek (Tuan Ngo Van), Sebastian Wendelin Kovacic (Kevin Böck) u. a. Buch: Thomas Weingartner und Stefan Hafner, Regie: Robert Sigl, Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF.

"Die härtesten Jobs Österreich: Conchita Wurst und Roman Rafreider", 21.05 Uhr

Conchita Wurst, Österreichs bärtigste Glamour-Lady, hat gelernt, dass sich Fisch am besten nachts, und zwar um zwei Uhr in der Früh fangen lässt. Da ist sie normalerweise noch nicht einmal im Bett. Dennoch stürzt sie sich drei Tage lang in die Fischverarbeitung. Und da Fische sich lebend schlecht servieren lassen, erleiden sie einen sanften Tod durch Strom - und diesmal durch Frau Wurst.

Conchita Wurst: "Ich habe ein Problem mit Temperaturen. Wenn's zu heiß ist oder zu kalt, ist es immer ein bisschen schwierig für mich." Da bietet sich der Ausflug ins zwei Grad kalte Fischwasser eher weniger an. Muss aber sein. Keine Schwierigkeiten bereiten ihr hingegen Dinge, die man ihr im Allgemeinen vielleicht nicht zugetraut hätte. Im Nachhinein betrachtet waren es für Conchita doch Tage großer Überwindungen. "Es gab viele Situationen, vor denen ich richtig Respekt hatte. Das Schöne ist aber, diese Ängste zu überwinden. Ich bin schon stolz auf mich, dass ich das geschafft habe."

Nachrichtenmoderator Roman Rafreider tauscht das "ZiB"-Studio gegen Kälte, Schmutz und harte Arbeit im Bergwerk. Raus aus dem Anzug, rein in den Blaumann! Doch ein Arbeitsplatz in 1.000 Metern Tiefe und Dienstbeginn um 6.00 Uhr Früh - ist das wirklich Roman Rafreiders Welt?

Roman Rafreider - seine Motivation war die Neugierde

"Ich habe zur Vorbereitung ein bisschen gegoogelt, allerdings leider erst nachdem ich zugesagt habe. Das sah auf den Bildern wirklich nach harter Arbeit aus. Und es ist vor allem eine Arbeit, die früh beginnt. Tagwache 5.00 Uhr. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so früh aufgestanden." Doch letztendlich: "Das war eine der spannendsten Erfahrungen meines Lebens - aber ich muss das trotzdem nicht noch einmal haben!"

"Lebe deinen Traum - London", 22.00 Uhr

In der Millionenmetropole London jagt der Österreicher Marco Reiner seinem Traum von der großen Karriere nach, als Food-Importeur österreichischer Spezialitäten. Mit seinem "Speck-Mobil", einem mobilen Marktstand, hetzt der Tiroler gemeinsam mit einem österreichischen Freund durch Londons Straßen, um österreichische "Schmankerln" zu verkaufen. Dienstbeginn ist um 5.00 Uhr Früh. Ein Knochenjob für den 32-Jährigen.

Dass London ein teures Pflaster ist, hat auch der 30-jährige Österreicher Clemens Kazda schnell bemerkt. Sein ehrgeiziges Business-Projekt: ein Internet-Partnervermittlungsservice, bei dem man den Partner in spe zuerst im realen Leben findet und dann im virtuellen näher kennenlernt. Doch im Moment läuft es noch nicht so erfolgreich wie erhofft. Die kleine Wohnung muss er sich immer noch mit seinem Geschäftspartner und dessen Freundin teilen. Durch den Platzmangel muss der Küchentisch als Büro herhalten. Sein Joballtag -ein Leben vor dem Bildschirm mit Videokonferenzen und Programmierproblemen, mit kräfteraubenden Promotion-Touren durch Londons Straßen und stundenlangen Telefonaten.

"Soko Donau", "Die härtesten Jobs Österreichs" und "Lebe deinen Traum" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und zum Teil als Live-Stream zu sehen.

