Belvedere: INTERVENTION - Gerold Tusch

Eröffnung am 19. März um 19 Uhr im Oberen Belvedere

Wien (OTS) - Im Rahmen der 2007 initiierten Ausstellungsreihe Intervention lädt das Belvedere regelmäßig österreichische und internationale Künstler ein, ortsspezifische Arbeiten in Bezug zur Architektur, zur Sammlung und zur Geschichte des Hauses zu entwickeln. Nach Werken von Gudrun Kampl, Brigitte Kowanz, Franz Kapfer, Tillman Kaiser oder Lisa Oppenheim und Agnieszka Polska präsentiert das Museum ab 20. März eine Intervention von Gerold Tusch. Ausgehend von der Auseinandersetzung mit dem Formenvokabular barocker Bauplastik hat der österreichische Künstler großdimensionale Keramikobjekte im Bereich der Prunkstiege sowie der Schlosskapelle des Oberen Belvedere gestaltet.

Zeitgenössische Positionen aus historischem Formenrepertoire

In seiner künstlerischen Praxis inszeniert Gerold Tusch historisches Formenrepertoire aus einem zeitgenössischen Verständnis heraus und lenkt so die Aufmerksamkeit auf die etwas überholten Genres von Dekor und Kunsthandwerk, die zumeist eine Nebenrolle in der Kunstgeschichte eingenommen haben. Häufig bedient er sich barocker Formen, denen -weil sie hauptsächlich der Repräsentation oder Glorifizierung dienten - oftmals lediglich die Rolle zierenden Beiwerks zugeschrieben wird. In einem Prozess des Herauslösens und Neuverhandelns dieser Formen entwickelt Tusch eigenständige Positionen. Er löst ornamentale oder dekorative Objekte wie Prunkvasen, Arabesken, Rocaillen oder vielfältige florale und vegetabile Elemente aus ihrem Kontext, isoliert sie, prüft ihre formale wie inhaltliche Wirkung und setzt sie gestalterisch ein. Durch die Emanzipation vom ursprünglichen, zweckgebundenen Zusammenhang entstehen eigenständige Formen, die der Künstler in keramischen Skulpturen ausarbeitet.

"Gerold Tuschs Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Ausstellungen, zumeist im Rahmen von sogenannten white cubes, gezeigt. Wenn der Künstler historische Formen mit einem zeitgenössischen Verständnis neu inszeniert, ergibt sich im Fall der Intervention im Schloss Belvedere aber eine einzigartige Situation: Die aus dem ursprünglichen Kontext befreiten Elemente werden an diesem Ort zu ihrem formalen Ausgangspunkt zurückgeführt und mit diesem konfrontiert - die Resultate einer Reflexion über barocke Formen und deren Aufgaben treffen hier auf Barock in seiner höchsten Form", erklärt Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere. "Diese Verschiebungen von Form, Funktion, Farbe und Material sowie Dimension und Symmetrie innerhalb des barocken Ensembles prüfen die Sehgewohnheiten und die Erwartungen an das Dekorative", führt Véronique Aichner, Kuratorin der Intervention, weiter aus. Darüber hinaus stellt die Intervention eine Verbindung zu der im Unteren Belvedere gezeigten Ausstellung Barock since 1630 her, die zum Ausdruck bringt, dass Barock kein Schwelgen in der Vergangenheit, sondern Basis für die Moderne ist.

Umwidmung barocker Bauplastik und Skulptur

Im Rahmen der Intervention im Oberen Belvedere hat sich Gerold Tusch intensiv mit dem Formenrepertoire barocker Bauplastik auseinandergesetzt und Positionen entwickelt, die das Historische mit zeitgemäßen Paraphrasen konfrontieren. So werden Stuckwolken, die oftmals als Dekor die Pracht barocker Kirchenräume betonen sollten, in eine neue künstlerische Form überführt und barocke Prunkvasen erleben eine neue Ausrichtung. "Mit dem Zugang zur Empore der Schlosskapelle sowie der Prunkstiege hat der Künstler natürlich auch ganz besondere Stellen innerhalb der barocken Anlage als Orte für sein künstlerisches Eingreifen gewählt", erläutert Véronique Aichner. Mit dem großflächigen Wolkenobjekt Gloria II beim Zugang zur Empore der Schlosskapelle greift Tusch gezielt das Sujet des Wolkenbildes als bedeutendes Element der Barockmalerei und -skulptur auf. Bei Darstellungen der Apotheose - der Überwindung des irdischen Lebens und Aufnahme in den transzendenten Raum - spielt es als Motiv eine zentrale Rolle. Gerold Tusch überführt die Wolke in eine neue Form, die durch ihre räumliche Nähe zum himmlischen Raum der Schlosskapelle zu dessen zeitgemäßer Entsprechung und Erweiterung wird. Die zwei leerstehenden Nischen der Prunkstiege bespielt Tusch mit Objekten, die sich als neuartige Umwidmung der barocken Prunkvase verstehen. Ihr Titel Die drei Gorgonen lässt einen Bezug zur thematischen Ausrichtung der Stiege herstellen, welche Alexander dem Großen gewidmet ist: Der hellenistischen Überlieferung zufolge war die Gorgone ursprünglich die Schwester des antiken Feldherren. Das Sujet auf spielerisch-ironische Weise aufgreifend folgt Tusch einer weiteren Quelle der nachhomerischen Dichtung, welche von drei Gorgonen berichtet, und wählt die Dreizahl für seine Vasenobjekte, die in ihrer skulpturalen Ausarbeitung einen Bruch zur Symmetrie der barocken Anlage darstellen.

Zeitgenössische Kunst im Belvedere

Das Belvedere präsentiert ganzjährig in der vom Barockarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt für den Bauherrn Prinz Eugen von Savoyen entworfenen und im Jahr 1723 fertiggestellten Sala terrena zeitgenössische Kunst. Nach zwei Renovierungsphasen in den Jahren 2009 bis 2011, in denen die Sala terrena nach intensiver Forschungstätigkeit und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt restauriert und in ihren Originalzustand rückgeführt wurde, wird dort seit Sommer 2010 Franz Wests Arbeit Endlich zwei gute Skulpturen (2002) präsentiert.

Gerold Tuschs Intervention wird am 19. März um 19 Uhr im Oberen Belvedere eröffnet und ist dort bis 30. Juni 2013 zu sehen.

