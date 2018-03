Amtseinführung: Papst betet am Petrusgrab und nimmt Fischerring

Vor Beginn der Messe zur Amtseinführung fuhr Franziskus im offenen Papamobil über den Petersplatz, schüttelte Hände und herzte Kinder

Vatikanstadt, 19.03.13 (KAP) Im Petersdom und auf dem Petersplatz haben am Dienstag um 9 Uhr die Feiern der Amtseinführung des am Mittwoch gewählten neuen Papstes Franziskus begonnen. Franziskus (Jorge Mario Bergoglio) ist der 266. Papst und 265. Nachfolger des Apostels Petrus, des ersten Bischofs von Rom. Das Grab des Petrus befindet sich unter dem Altar des Petersdoms. Am Grab fand als Auftakt der Feiern die Übergaben der Insignien - Pallium, Fischerring und Evangeliar - an Franziskus statt.

Tief gebeugt betete Franziskus an der Nische unter dem Papstaltar, hinter der die sterblichen Überreste des Apostelfürsten Petrus verehrt werden. Franziskus trug das gleiche einfache weiße Messgewand, das er bereits bei dem Gottesdienst in der Sixtina nach der Papstwahl getragen hatte.

Nach einer Prozession zum Petersplatz überreichte Kardinaldiakon Jean-Louis Tauran auf dem Alter vor der Basilika dem Papst das Pallium, die weiße, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola, die er bei liturgischen Feiern über dem Messgewand trägt. Kardinaldekan Angelo Sodano steckte dem Papst den Fischerring an. Es handelt sich um ein Werk des italienischen Künstlers Enrico Manfrini für Msgr. Pasquale Macchi, den früheren Privatsekretär von Papst Paul VI. (1963-78), geschaffen worden war.

Vor Beginn der Messe war Franziskus im offenen Papamobil über den Petersplatz gefahren. Bei der Fahrt durch das Menschenspalier ließ Franziskus das Auto immer wieder anhalten; er schüttelte Hände und herzte Kinder. Auch stieg er aus, um einen Behinderten zu begrüßen.

Zur feierlichen Messe hatten sich mehr als 100.000 Menschen versammelt. Alle Kardinäle, u.a. auch Christoph Schönborn, waren zur Konzelebration gekommen. An der Feier nahmen 132 Delegationen von Staatsoberhäuptern, regierenden Familien aus Monarchien und Regierungsvertretern teil. Aus Österreich waren Bundespräsident Heinz Fischer, Bundeskanzler Werner Faymann, Vizekanzler Werner Faymann und Bundesratspräsident Edgar Mayer angereist.

