Rechtzeitig vor den Ferien auf das TOP-Jugendticket umsteigen

Top-Jugendticket: Freie Fahrt an 365 Tagen im Jahr

Wien (OTS) - Das TOP-Jugendticket für Schüler und Lehrlinge um 60 Euro ist das ideale Ticket für Schulweg und Freizeit, denn es gilt auf allen Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an allen Tagen - auch während der gesamten Schulferien. Im Vergleich zur bisherigen Freifahrt können die Kinder und Jugendlichen mit dem TOP-Jugendticket die öffentlichen Verkehrsmittel auch für Freizeitfahrten, Schulausflüge oder Exkursionen nutzen.

Schüler und Lehrlinge, die bereits ein Jugendticket um 19,60 Euro gekauft haben, können auch jetzt noch rechtzeitig vor den Ferien gegen eine Aufzahlung von 40,40 Euro auf das TOP-Jugendticket umsteigen und die Öffis bis inklusive der Sommerferien nutzen. Damit ist für die Kinder und Jugendlichen auch an den Wochenenden und in den Schulferien eine uneingeschränkte Mobilität mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet ohne auf das "Elterntaxi" angewiesen zu sein.

Große Nachfrage: Immer mehr Schüler und Lehrlinge nutzen die Jugendtickets

Die Jugendtickets sind ein voller Erfolg. Bis zu Jahresbeginn wurden über 300.000 Jugendtickets, davon 215.000 TOP-Jugendtickets, an Schüler und Lehrlinge in der Ostregion verkauft. Besonders attraktiv ist das Ticket für Schüler, die bisher aufgrund eines zu kurzen Schulweges keinen Anspruch auf Schülerfreifahrt hatten oder die Schule von mehreren Wohnsitzen aus besuchen. Auch Internatsschüler, die wegen einer zu geringen Fahrthäufigkeit keinen Anspruch auf Schülerfreifahrt hatten, können mit dem TOP-Jugendticket alle Verbundlinien nützen.

"Das TOP-Jugendticket wird von den Schülern und Lehrlingen als attraktives Mobilitätsangebot wahrgenommen. Zum Umsteigen werden nun auch jene Schüler und Lehrlinge bewegt, die den öffentlichen Verkehr bisher nicht nutzten. Für umgerechnet fünf Euro pro Monat können Schüler und Lehrlinge an 365 Tagen im Jahr ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse verwirklichen, das ist gut investiertes Geld. Auch jetzt ist ein Umstieg oder der Kauf des TOP-Jugendtickets noch möglich", sagt VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn.

Das TOP-Jugendticket und das Jugendticket gibt es für alle Schüler und Lehrlinge bis zum 24. Lebensjahr. Das Upgrade ist in der Schule möglich, wenn das Jugendticket dort ausgegeben wurde. Am Bahnhofschalter oder bei Vorverkaufsstelle in Wien können alle das Upgrade erwerben. Informationen zu den Jugendtickets gibt es auf www.vor.at oder bei der VOR-Hotline unter 0810 22 23 24.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Besser unterwegs

Als ältester und größter Verkehrsverbund Österreichs vereint der VOR seit 1984 Schienenverkehrs- und Busverkehrsunternehmen zu einer Tarifgemeinschaft für rund 2,7 Mio. Einwohner. Auf einer Fläche von 8.841 km2 verkehren im VOR rd. 900 Linien, die ca. 11.500 Haltestellen in Wien, Niederösterreich und Burgenland bedienen. Jährlich nützen über 950 Mio. Fahrgäste die vielfältigen Öffi-Angebote auf einer Linienlänge von 8.362 km. Die Aufgaben des VOR können unter den vier Begriffen "informieren, verbinden, unterstützen, bewegen" zusammengefasst werden. Das Leistungsspektrum reicht von Fahrplan- und Tarifkoordination, der Planung von Verkehrskonzepten und der Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen bis zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen. Der VOR ist auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente Mobilität bekannt.

