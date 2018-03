VIER PFOTEN startet nachhaltiges Eier-Pilotprojekt

Kooperation mit Ja! Natürlich: Auch männliche Küken dürfen leben

Wien (OTS) - VIER PFOTEN und Ja! Natürlich launchen noch vor Osten das gemeinsame Pilotprojekt "Bio-Eier, mit Liebe gemacht". Bundesweit werden damit erstmals Eier von Ja! Natürlich-Hühnern auf den Markt kommen, deren männliche Artgenossen unter hervorragenden Mastbedingungen weiterleben durften.

"Mit dieser Initiative bieten wir in der Bio-Produktion eine nachhaltige Alternative zur gängigen Praxis, männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen zu töten", erklärt VIER PFOTEN Geschäftsführer Heli Dungler. Dem Projekt geht eine mehr als einjährige Kooperation mit Ja! Natürlich voraus. "Wir freuen uns, damit dem Konsumenten die Möglichkeit zu geben, sich nicht nur für ein biologisches, sondern auch gleichzeitig für ein ethisch einwandfreies Produkt zu entscheiden."

Im Rahmen des Projekts leben die Hennen weiterhin nach Bio-Standards, also in Ställen mit Außenfreilauf. Ihre männlichen Artgenossen der Rasse "Moosdorfer Haushuhn" werden in Kleingruppen artgemäß in naturnahen Verhältnissen im Freien gehalten und über fünf bis sechs Monate schonend gemästet.

Im Vorfeld gab es mehrere Versuchsreihen, die sich vor allem mit der optimalen Fütterung der männlichen Tiere auseinandersetzten. Auch Fragen bezüglich der zu verwendenden Rassen, Tiergesundheit und Herdenverhalten der Hennen und Gockel wurden genau untersucht. "Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsinstituts von VIER PFOTEN hat die Entwicklungsphase des Projekts durchgehend mit Know-how, Recherche und fachlicher Beratung begleitet", so Heli Dungler. "Gemeinsam mit Ja! Natürlich wurde damit ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der Hühnerhaltung für die Eierproduktion in Österreich und für bessere Lebensbedingungen für die Tiere gesetzt."

"Wir freuen uns sehr, VIER PFOTEN als Kooperationspartner zur Seite zu haben: Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation erarbeiten wir für Ja! Natürlich - stets unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse - neue Standards und Richtlinien für alle Nutztierarten und können nun nach intensiver Vorarbeit mit diesem Projekt das erste Ergebnis vorstellen", erklärt Martina Hörmer, Geschäftsführerin von Ja! Natürlich.

Die ersten Produkte aus der Initiative, die Ja! Natürlich-Ostereier des Moosdorfer Haushuhns, sind seit 25. Februar in allen MERKUR Märkten erhältlich. Die ersten Frischeier werden ab 18. März in allen MERKUR-Märkten - und in weiterer Folge dann auch in ausgewählten BILLA-Filialen - verfügbar sein. Alle Eier stammen aus biologischer Freilandhaltung, die Hühner werden mit hochwertigem Bio-Futter gefüttert und es kommen keine künstlichen Stoffe zur Färbung des Ei-Dotters zum Einsatz.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Helmut Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.org

