Die Kraft des Lachens

Lachen verbindet, ist befreiend und tut uns schlicht gut. Ja, warum nehmen wir uns denn nicht Kinder zum Vorbild? Sie lachen bis zu 400 Mal am Tag, Erwachsene dagegen müde 15 Mal. Viele Experten wissen inzwischen, dass Lachen eine ganz besondere Kraft ist. In vielen deutschen Krankenhäusern beispielsweise bringen Klinik-Clowns die Patienten zum Lachen, damit sie schneller wieder gesund werden, berichtet das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Warum ist Lachen aber so gesund? haben wir Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt:

Lachen lockert die Muskeln, baut angestaute Aggressionen und Stress ab, und setzt Glückshormone frei und lässt uns nachhaltig zufriedener sein. Beim Lachen verliert der Verstand die Kontrolle über den Körper und das tut uns gut. Auch stärkt Lachen die Abwehrkräfte und soll helfen, dass wir schneller gesund werden und weniger Schmerzen empfinden.

Nun gibt es Menschen, die das Gefühl haben, dass es nichts zu lachen gibt. Kann man lachen auf Kommando lernen?

Ja, Lachen auf Knopfdruck lässt sich tatsächlich lernen und zwar in jedem Alter. Es gibt in vielen Städten zum Beispiel Lachseminare, wo man zusammenkommt, um mit verschiedenen Übungen unter Anleitung lachen zu trainieren, und dann wird schnell aus einem künstlichen ein echtes Lachen. Und da lachen auch ansteckend ist, brauchen sich die Teilnehmer häufig nur anschauen, um zu lachen.

Wie kann man denn seinen Alltag humorvoller und fröhlicher gestalten, um mehr zu lachen?

Lächeln Sie sich jedes Mal an, wenn Sie in den Spiegel schauen und lächeln Sie auch immer, wenn Sie sich am Telefon melden. Wenn Sie lachen, lachen Sie bewusst laut und herzlich. Und wenn mal der Stress wieder überhand nimmt, schließen Sie kurz die Augen und atmen mehrmals tief ein und aus und versuchen zu lächeln, denn das löst nicht nur äußere sondern auch innere Spannungen.

Dann sollten wir alle jetzt gleich loslegen, denn ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag, sagte schon Charlie Chaplin, und das meint auch der Senioren Ratgeber.

